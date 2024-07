Le auto migliori del 2024: la classifica completa

L’indagine JD Power Initial Quality Study (IQS) ha rivelato i migliori modelli di auto del 2024, basandosi sulle risposte di 99.144 acquirenti americani dopo i primi 90 giorni di utilizzo. Quest’anno, lo studio ha introdotto una nuova metrica, combinando i dati degli interventi di assistenza presso i concessionari con le risposte dei clienti (VOC) per fornire una visione più completa dei problemi riscontrati.

QUALI SONO I PROBLEMI CRESCENTI DELLE AUTO NUOVE NEL 2024

I problemi lamentati dagli acquirenti sono stati elaborati per attribuire un valore ad ogni Brand, in PP100, vuole dire la media di problemi per ogni 100 auto vendute. Ecco alcuni problemi più rappresentativi che emergono dallo studio di quest’anno:

Falsi avvisi: gli avvisi SBR di promemoria delle cinture di sicurezza sul sedile posteriore e i sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS) hanno causato confusione e frustrazione tra i proprietari. Connettività Smartphone: problemi persistenti con Android Auto e Apple CarPlay continuano a essere una delle principali lamentele, con difficoltà di connessione frequenti. Comandi a bordo: funzionalità, comandi e display restano problematici, soprattutto nei veicoli elettrici. La recente introduzione di comandi al volante per funzioni tradizionali su Tesla non è stata ben accolta. Odore degli interni: un numero crescente di proprietari segnala odori sgradevoli provenienti dagli interni dei veicoli, un problema in aumento rispetto all’anno scorso.

LE TENDENZE DEL 2024 E I PROGRESSI DELLE AUTO NUOVE

I veicoli elettrici a batteria (BEV) e i veicoli elettrici ibridi plug-in (PHEV) richiedono ancora più riparazioni rispetto ai veicoli ICE, con una media di 266 PP100, ben 86 punti sopra la media dei veicoli a benzina e diesel (180 PP100). Il divario tra i BEV di Tesla e quelli degli OEM tradizionali si è ridotto, con entrambi a 266 PP100, segnando un calo delle prestazioni per Tesla rispetto agli anni precedenti secondo JD Power.

“Non sorprende che l’introduzione di nuove tecnologie abbia sfidato i produttori a mantenere la qualità dei veicoli”, ha affermato Frank Hanley, direttore senior del benchmarking automobilistico presso JD Power. “Tuttavia, l’industria può trarre conforto dal fatto che alcune aree problematiche, come il riconoscimento vocale e le telecamere di parcheggio, sono considerate meno problematiche rispetto a un anno fa”.

LA CLASSIFICA DEI MIGLIORI BRAND AUTO DEL 2024

Il 2024 vede alcuni brand scalare la classifica e superare storici marchi di eccellenza. La media del settore è di 195 PP100, con i marchi del mercato di massa che fanno meglio (181 PP100), mentre i marchi premium, più complessi, registrano una media di 232 PP100.

In testa alla classifica generale per la qualità iniziale troviamo RAM , con un punteggio di 149 PP100 . Tra i marchi di massa, Chevrolet (160 PP100) e Hyundai (162 PP100) si piazzano rispettivamente al secondo e terzo posto.

, con un punteggio di . Tra i marchi di massa, (160 PP100) (162 PP100) si piazzano rispettivamente al secondo e terzo posto. Per quanto riguarda i marchi premium, Porsche guida la classifica con 172 PP100, seguita da Lexus (174 PP100) e Genesis (184 PP100).

PREMI E RICONOSCIMENTI PER LA QUALITÀ DEGLI IMPIANTI

Tra i brand con le migliori performance, General Motors, ha ricevuto 6 premi, seguita da Hyundai Motor Group e Toyota Motor Corporation con 4 premi ciascuna, poi Chevrolet, che si distingue con 4 premi di segmento, mentre Lexus ne riceve 3.

I modelli di auto migliori 2024 che hanno ricevuto il punteggio più alto tra i vari Brand sono:

General Motors : Cadillac XT5 , Cadillac XT6 , Chevrolet Equinox , Chevrolet Silverado HD , Chevrolet Tahoe , Chevrolet Traverse .

: Cadillac , Cadillac , Chevrolet , Chevrolet , Chevrolet , Chevrolet . Hyundai Motor Group : Genesis G80 , Hyundai Santa Cruz , Kia Carnival , Kia Forte .

: Genesis , Hyundai , Kia , Kia . Toyota Motor Corporation: Lexus IS, Lexus LC, Lexus UX, Toyota Camry.

Il modello con il punteggio più alto in assoluto nell’indagine JD Power è la Lexus LC con 106 PP100. Clicca l’immagine sotto per vederla a tutta larghezza.

Il premio Platinum Plant Quality Award è stato assegnato allo stabilimento Takaoka 2 della Toyota Motor Corporation in Giappone. I Gold Plant Quality Awards per il Nord/Sud America vanno agli stabilimenti di Honda Motor Company in Ontario, Canada, e Toyota Motor Corporation in Ontario, Canada. Lo stabilimento BMW AG di Born, nei Paesi Bassi, ha ricevuto il Gold Plant Quality Award per l’Europa e l’Africa. Clicca l’immagine sotto per vederla a tutta larghezza.