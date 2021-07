Jeep: arriva il parabrezza infrangibile Gorilla Glass

Jeep lancia il parabrezza Gorilla Glass optional, più resistente del 52% contro rami e sassi: ecco quanto costa

Jeep Performance Parts (JPP), la gamma di accessori Mopar più estremi includerà anche il parabrezza infrangibile Gorilla Glass. Il parabrezza per Jeep Wrangler e Gladiator è coperto da una garanzia di due anni, ma realizzato per resistere più a lungo contro rami, (in offroad) e le pietre lanciate in autostrada dagli altri veicoli. Ecco cos’ha di speciale e quanto costa il parabrezza Gorilla Glass Jeep.

PARABREZZA JEEP GORILLA GLASS: 52% PIU’ SPESSO

Il parabrezza realizzato per Jeep include la protezione Gorilla Glass brevettata dall’azienda Corning, la stessa tecnologia di “rinforzo chimico” degli schermi degli smartphone. Rispetto ai parabrezza auto tradizionali, il parabrezza infrangibile Mopar ha uno strato interno in Gorilla Glass ultrasottile e uno strato esterno più spesso del 52%, offrendo così una resistenza maggiore a scheggiature, crepe e rotture da sassi e detriti in fuoristrada. “Sui sentieri o durante gli spostamenti quotidiani, i danni al parabrezza possono verificarsi ovunque e in qualsiasi momento”, spiega Mark Bosanac, Vicepresidente Mopar Service, Parts & Customer Care Nord America. “I nostri parabrezza di ricambio JPP sono collaudati e offrono ai proprietari di Wrangler e Gladiator una protezione aggiuntiva e la garanzia di fabbrica”.

MARCATURA PARABREZZA JEEP GORILLA GLASS

Oltre alla garanzia della tecnologia Gorilla Glass, i parabrezza anti-scheggiatura hanno una garanzia di due anni dalla data di installazione e senza limiti di km. Il parabrezza sostitutivo si riconoscerà oltre che per il marchio Jeep “Easter Eggs” (i simboli iconici che Jeep nasconde sparsi per l’auto e che rendono ogni Jeep diversa, vedi cerchio ruota in basso) anche la grafica della testa di gorilla tipica del marchio Gorilla Glass. Jeep fa sapere che la collaborazione tra Mopar e l’azienda Corning è la prima a lanciare un programma di sostituzione del parabrezza per un mercato di massa.

QUANTO COSTA IL PARABREZZA GORILLA GLASS JEEP

Il parabrezza Gorilla Glass per Wrangler e Gladiator è disponibile a partire dall’estate 2021, inizialmente nei mercati USA e Canada. L’offerta dei ricambi sarà compatibile con i parabrezza dotati di telecamera, antenna incorporata e sbrinatore supplementare. Il costo varia in base al modello:

– parabrezza Jeep Gorilla Glass con antenna: 696 euro;

– con telecamera e sbrinatore: 787 euro;

– con antenna incorporata, telecamera e sbrinatore: 791 euro;