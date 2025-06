Immatricolazioni auto Italia: -0,05% a maggio 2025, mercato in stallo

Dopo due mesi di (lenta) crescita, a maggio 2025 il mercato dell’auto in Italia ha interrotto il trend positivo chiudendo il mese praticamente in pari con i numeri registrati un anno fa. Secondo l’analisi di Dataforce su fonte Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 3/6/2025, infatti, rispetto a maggio 2024 le immatricolazioni di auto nuove hanno perso lo 0,05% per un totale di appena 73 autovetture vendute in meno. Insomma, possiamo tranquillamente parlare di ‘pareggio’. Questo risultato ha confermato lo score negativo del dato complessivo da inizio anno, visto che nel periodo gennaio – maggio 2025 le immatricolazioni sono ancora indietro di mezzo punto sull’anno scorso.

IMMATRICOLAZIONI AUTO A MAGGIO 2025: -0,05%

Dunque, a maggio 2025 in Italia si sono immatricolate 140.719 autovetture nuove contro le 140.792 di maggio 2024 (+0,05%). Il segno positivo è frutto soprattutto degli ottimi risultati ottenuti dal noleggio a breve termine (+20,17%) e, in misura minore, dalle vendite dirette alle società (+5,83%) e dal noleggio lungo termine (+2,49%), trascinato dall’exploit delle immatricolazioni delle cosiddette captive, ovvero i noleggiatori controllati dalle Case auto (+42,19%). Male invece il canale dei privati, che rispetto allo stesso mese dell’anno scorso ha perso il 3,77% chiudendo con 70.151 immatricolazioni.

Restano tuttora lontanissimi i numeri pre-pandemia: a maggio 2019, infatti, furono registrate 197.943 autovetture (+40,67% sul 2025).

AUTO NUOVE A MAGGIO 2025: NUOVO BOOM DELLE ELETTRICHE

Le immatricolazioni auto per alimentazione, sempre secondo l’elaborazione di Dataforce su dati del MIT, hanno visto la nuova impennata delle auto elettriche, capaci di ottenere a maggio 2025 un eccellente +42,47% sullo stesso mese del 2024, per complessive 7.233 unità contro 5.077. Il dato aumenta di valore considerando che a maggio dell’anno scorso erano già partiti gli incentivi statali, che quest’anno non ci sono (ma quelli più ricchi arrivarono a giugno). Il dato annuale delle BEV (gennaio – maggio) segna adesso +70,22% per una quota mercato del 5,08% (nei primi tre mesi dell’anno scorso era solo al 2,97%).

Per avere un quadro della situazione più esaustivo sui numeri delle vendite di auto elettriche in Italia, di seguito ci sono i dati dell’ultimo anno con le immatricolazioni mese per mese e il relativo market share.

maggio 2024: 5.077 (3,59%)

giugno 2024: 13.285 (8,27%) *mese dei super incentivi

luglio 2024: 4.129 (3,30&)

agosto 2024: 2.410 (3,49%)

settembre 2024: 6.308 (5,18%)

ottobre 2024: 4.963 (3,91%)

novembre 2024: 6.601 (5,30%)

dicembre 2024: 5.853 (5,51%)

gennaio 2025: 6.734 (5,00%)

febbraio 2025: 6.943 (4,99%)

marzo 2025: 9.382 (5,41%)

aprile 2025: 6.674 (4,75%)

maggio 2025: 7.233 (5,14%).

Interessante conferma anche delle plug-in hybrid (+93,67% e 6,33% di market share), mentre mild-hybrid benzina (+11,83%) e full-hybrid (+11,82%) hanno ribadito il già consolidato gradimento da parte degli automobilisti. Prosegue viceversa la caduta delle auto a benzina (-19,91%) e soprattutto diesel (-27,04%). Ormai scomparso il metano, a maggio 2025 si sono invece difese molto bene le Gpl (+39,52%).

TOP 5 AUTO NUOVE IN ITALIA A MAGGIO 2025

Per quanto riguarda infine le auto più vendute in Italia a maggio 2025, Fiat Panda, Jeep Avenger e Peugeot 208, Dacia Sandero e Toyota Yaris Cross occupano i primi 5 posti. La Panda conserva la vetta anche se si considerano solamente gli acquirenti privati, ma in top-5 appaiono Toyota Yaris e Dacia Duster. La Panda domina pure nelle auto-immatricolazioni, mentre nel noleggio a breve termine vince, a sorpresa, la 600 e in quello a lungo termine la Volkswagen Tiguan.

Tra i marchi, a maggio 2025 Fiat ha mantenuto la leadership in Italia con 12.496 vetture, un numero però inferiore del 5,91% rispetto allo stesso mese di un anno fa. Bene Peugeot (+31,07%) e benissimo Dacia (+67,75%), che hanno entrambe consolidato la top-5 alle spalle di Fiat, Toyota e VW. Mese positivo anche per MG, Ford, Bmw, Skoda, Suzuki, Alfa Romeo e Cupra. Il colosso cinese BYD viaggia ancora su numeri bassi ma in 12 mesi è comunque passato da 267 a 7.597 registrazioni (aggregato gennaio – maggio), vendendo più di marchi storici come Lancia, Mini, Volvo, Mazda e Seat. Invece le Leapmotor vendute a maggio sono state solo 346. Sempre peggio Tesla che ha racimolato l’ennesimo segno meno: il computo annuale segna adesso -7,14%.

Infine, con riferimento ai gruppi automobilistici, maluccio Stellantis a maggio 2025 (-6,68%) con le sole Alfa, DS e Peugeot a portare acqua al mulino. Mese non particolarmente buono pure per Volkswagen (-3,61%), mentre è andato decisamente meglio il gruppo Renault (+21,11%).