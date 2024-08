Guida senza mani, ora è possibile anche in Italia: ecco perché

La Commissione UE ha approvato il sistema di guida semi-autonoma BlueCruise della Ford su 133.000 km di autostrade europee, inclusa gran parte della rete autostradale italiana. Il sistema di assistenza alla guida di livello 2.5 o ‘2 avanzato’ (ma formalmente classificato di livello 2) ha ricevuto l’autorizzazione per l’utilizzo su percorsi autostradali selezionati che rientrano nelle Hands-Free Blue Zones. La sperimentazione del BlueCruise in Europa era iniziata circa un anno fa nel Regno Unito e adesso l’uso è stato esteso ad altri Paesi del continente nelle cosiddette Blue Zones (guarda la mappa in basso per capire dove sono), dove i clienti dei modelli Ford abilitati potranno adottare la guida senza mani, ma dovranno sempre mantenere la propria attenzione su ciò che accade sulla strada.

GUIDA SEMI-AUTONOMA BLUECRUISE FORD: COME FUNZIONA

Il sistema BlueCruise si basa sull’Intelligent Adaptive Cruise Control (IACC) di Ford, che è in grado di tenere automaticamente una distanza costante dal veicolo che precede nel traffico, nei limiti di velocità consentiti, fino al completo arresto in caso di traffico pesante. Prima di passare alla guida autonoma senza mani, BlueCruise verifica che la segnaletica di corsia sia visibile e che le condizioni della strada lo consentano. Superfluo sottolineare che la modalità si attiva solo nei tratti autostradali permessi, inoltre una telecamera a infrarossi monitora costantemente l’attenzione del conducente che, ribadiamolo, dev’essere costante, mantenendo sempre gli occhi fissi sulla strada. In caso contrario il sistema invia degli alert. BlueCruise è progettato per raggiungere una velocità massima di 130 km/h.

GUIDA SENZA MANI: SU QUALI MODELLI È POSSIBILE?

Il sistema BlueCruise della Ford è disponibile al momento sulle Mustang Mach-E prodotte dopo maggio 2023, non ancora acquistabili in Italia ma già disponibili per i clienti di Regno Unito, Spagna e Germania. Tuttavia anche le Mustang Mach-E M.Y. 2021 e 2022 potranno ricevere il software BlueCruise tramite un futuro aggiornamento software e circolare hands off ma eyes on sulle autostrade ‘Blue Zones’ di Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Grecia, Italia, Paesi Bassi, Portogallo, Polonia, Repubblica Ceca, Svezia e Ungheria, oltre che naturalmente di Germania, Regno Unito e Spagna. Il sistema può essere provato per tre mesi senza costi aggiuntivi, così da valutarne la bontà e decidere se attivare un abbonamento al servizio, annuale o mensile, che comunque si potrà cancellare in qualsiasi momento.

GUIDA SENZA MANI IN ITALIA: È DAVVERO COSÌ?

Al di là degli annunci di Ford, l’approvazione della Commissione UE ha aperto alla possibilità della guida senza mani in Italia con il sistema BlueCruise, ma dal lato pratico difficilmente vedremo già da subito veicoli hands-off sulle nostre autostrade. Innanzitutto perché, come abbiamo visto, i modelli dotati di sistema BlueCruise non sono ancora disponibili in Italia e l’aggiornamento software per quelli che ne sono sprovvisti sarà rilasciato solo prossimamente. Ma soprattutto, il processo di omologazione della tecnologia per le vetture destinate al nostro mercato è ancora in corso. Ricordiamo che nel nostro Paese è attualmente consentita per legge (Decreto Smart Road del 28 febbraio 2018) solo l’omologazione di veicoli fino al livello SAE 2, quindi ad automazione parziale (qui la differenza di tutti i livelli di guida autonoma da 0 a 5). E sebbene l’UE abbia autorizzato la circolazione su strada dei veicoli autonomi, ogni Paese è libero di adattare la propria normativa alle direttive europee a seconda delle proprie linee guida interne. Tuttavia l’approvazione europea del BlueCruise potrebbe accelerare il processo di omologazione dei sistemi più avanzati.