Che motore monta la GLC Mercedes?

La Mercedes GLC ha riscosso un grande successo sul mercato fin dal lancio incoronato come il SUV più venduto della Casa tedesca. Grazie alle proporzioni medie si presta perfettamente ad un utilizzo molto versatile per la famiglia e il tempo libero, potendolo anche abbinare a una molteplicità di motorizzazioni disponibili. La GLC offre una gamma diversificata di motori per tutti i gusti. Scopriamo nel dettaglio quali motori monta la GLC.

MOTORI MERCEDES GLC: 10 OPZIONI BENZINA, DIESEL, MILD HYBRID E PLUG-IN

Come sempre vi raccomandiamo, avere una visione completa delle opzioni di motori disponibili, in questo caso per la Mercedes GLC, permette di fare una scelta più adeguata alle preferenze di guida, alle esigenze di potenza e alle tue priorità in termini di sicurezza, efficienza e prestazioni. Che tu preferisca l’ibrida benzina e diesel (Mild e Plug-in Hybrid), benzina ad alte prestazioni (Super Plus) o diesel, i motori della Mercedes GLC offrono una soluzione adatta a ogni tipo di guidatore tra 10 opzioni.

MOTORE MERCEDES GLC 200 4MATIC MILD HYBRID

Tipo di Motore : 2 litri, quattro cilindri con turbo compressore

: 2 litri, quattro cilindri con turbo compressore Potenza : 204 CV + 23 CV

: 204 CV + 23 CV Coppia : 320 Nm

: 320 Nm Trasmissione : Cambio automatico 9G-TRONIC

: Cambio automatico 9G-TRONIC Prestazioni: Accelerazione da 0 a 100 km/h in circa 7,8 secondi

MOTORE MERCEDES GLC 300 4MATIC MILD HYBRID

Tipo di Motore : 2 litri, quattro cilindri con turbo compressore

: 2 litri, quattro cilindri con turbo compressore Potenza : 258 CV + 23 CV

: 258 CV + 23 CV Coppia : 400 Nm

: 400 Nm Trasmissione : Cambio automatico 9G-TRONIC

: Cambio automatico 9G-TRONIC Prestazioni: Accelerazione da 0 a 100 km/h in circa 6,2 secondi

MOTORE MERCEDES GLC E 300 4MATIC PLUGIN HYBRID

Tipo di Motore : 2 litri, quattro cilindri con turbo compressore

: 2 litri, quattro cilindri con turbo compressore Potenza : 204 CV + 136 CV

: 204 CV + 136 CV Coppia : 550 Nm

: 550 Nm Trasmissione : Cambio automatico 9G-TRONIC

: Cambio automatico 9G-TRONIC Prestazioni: Accelerazione da 0 a 100 km/h in circa 6,7 secondi

MOTORE MERCEDES GLC E 400 4MATIC PLUGIN HYBRID

Tipo di Motore : 2 litri, quattro cilindri con turbo compressore

: 2 litri, quattro cilindri con turbo compressore Potenza : 252 CV + 136 CV

: 252 CV + 136 CV Coppia : 650 Nm

: 650 Nm Trasmissione : Cambio automatico 9G-TRONIC

: Cambio automatico 9G-TRONIC Prestazioni: Accelerazione da 0 a 100 km/h in circa 5,6 secondi

MOTORE MERCEDES GLC 220 D 4MATIC DIESEL MILD HYBRID

Tipo di Motore : 2 litri, quattro cilindri con turbo compressore

: 2 litri, quattro cilindri con turbo compressore Potenza : 197 CV + 23 CV

: 197 CV + 23 CV Coppia : 440 Nm

: 440 Nm Trasmissione : Cambio automatico 9G-TRONIC

: Cambio automatico 9G-TRONIC Prestazioni: Accelerazione da 0 a 100 km/h in circa 8 secondi

MOTORE MERCEDES GLC 300 D 4MATIC DIESEL MILD HYBRID

Tipo di Motore : 2 litri, quattro cilindri con turbo compressore

: 2 litri, quattro cilindri con turbo compressore Potenza : 269 CV + 23 CV

: 269 CV + 23 CV Coppia : 550 Nm

: 550 Nm Trasmissione : Cambio automatico 9G-TRONIC

: Cambio automatico 9G-TRONIC Prestazioni: Accelerazione da 0 a 100 km/h in circa 6,3 secondi

MOTORE MERCEDES GLC 300 DE 4MATIC DIESEL PLUGIN HYBRID

Tipo di Motore : 2 litri, quattro cilindri con turbo compressore

: 2 litri, quattro cilindri con turbo compressore Potenza : 197 CV + 136 CV

: 197 CV + 136 CV Coppia : 750 Nm

: 750 Nm Trasmissione : Cambio automatico 9G-TRONIC

: Cambio automatico 9G-TRONIC Prestazioni: Accelerazione da 0 a 100 km/h in circa 6,4 secondi

MOTORE MERCEDES GLC 450 D 4MATIC DIESEL MILD HYBRID

Tipo di Motore : 3 litri, sei cilindri con turbo compressore

: 3 litri, sei cilindri con turbo compressore Potenza : 367 CV + 23 CV

: 367 CV + 23 CV Coppia : 750 Nm

: 750 Nm Trasmissione : Cambio automatico 9G-TRONIC

: Cambio automatico 9G-TRONIC Prestazioni: Accelerazione da 0 a 100 km/h in circa 4,7 secondi

MERCEDES-AMG GLC 43 4MATIC MILD HYBRID

Tipo di Motore : 2 litri, quattro cilindri con turbo compressore

: 2 litri, quattro cilindri con turbo compressore Potenza : 421 CV + 14 CV

: 421 CV + 14 CV Coppia : 500 Nm

: 500 Nm Trasmissione : Cambio automatico 9G-TRONIC

: Cambio automatico 9G-TRONIC Prestazioni: Accelerazione da 0 a 100 km/h in circa 4,8 secondi

MERCEDES-AMG GLC 63 S E PERFORMANCE PLUGIN HYBRID