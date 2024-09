Auto usate: ad agosto aumentano solo le radiazioni, +29%

Ad agosto 2024, il mercato delle auto usate in Italia ha subito una lieve battuta d’arresto, registrando un calo dell’1,3% nei passaggi di proprietà delle autovetture rispetto allo stesso mese del 2023. Tuttavia, grazie alla presenza di una giornata lavorativa in meno, secondo i dati elaborati dall’Automobile Club d’Italia e pubblicati nel bollettino Auto-Trend ACI, la media giornaliera delle transazioni è tornata in segno positivo, segnando un incremento del 3,4%. Le vendite di auto usate ibride continuano a crescere e nel totale, i passaggi di proprietà doppiano ancora le nuove immatricolazioni. Crescono di più le radiazioni auto, ma per effetto degli ecoincentivi 2024, con un marginale impatto sul rinnovamento del parco circolante. Ecco tutti i dati.

MERCATO AUTO USATE AD AGOSTO 2024

Un dato significativo emerge dal rapporto tra veicoli nuovi e usati: per ogni 100 nuove immatricolazioni, sono state vendute ben 227 auto usate. Nei primi otto mesi del 2024, la media è stata di 188 veicoli usati per ogni 100 nuovi, confermando la preferenza dei consumatori per l’acquisto di auto di seconda mano rispetto a quelle nuove. Clicca l’immagine sotto per vederla a tutta larghezza.

ALIMENTAZIONI TRADIZIONALI IN TESTA, MA CRESCE L’INTERESSE PER LE IBRIDE USATE

Sul fronte delle motorizzazioni, il mercato dell’usato resta dominato dalle alimentazioni tradizionali, con le auto a benzina e diesel che continuano a occupare la maggior parte delle vendite. Tuttavia, le vetture ibride a benzina stanno guadagnando terreno in maniera significativa, con un aumento del 56,3% rispetto ad agosto 2023, e rappresentano il 7,1% delle vendite totali. Le auto elettriche, seppur ancora marginali, hanno registrato un incremento percentuale rilevante (+72,8%), ma detengono solo lo 0,8% del mercato dell’usato.

Anche nel segmento delle minivolture (trasferimenti temporanei ai concessionari), il diesel continua a prevalere, pur registrando un lieve calo rispetto al 2023, attestandosi al 49,1%. Le ibride a benzina, invece, salgono al 9,4%, superando le alimentazioni a GPL, che scendono al 7,1%. Interessante notare l’aumento delle ibride a gasolio (+65,8%) e delle elettriche (+88,7%), benché le loro quote di mercato rimangano circoscritte, rispettivamente al 2% e all’1,4%. Clicca l’immagine sotto per vederla a tutta larghezza.

CRESCITA DELLE RADIAZIONI SPINTE SOLO DAGLI ECOINCENTIVI AUTO

Nonostante il rallentamento nei passaggi di proprietà auto, le radiazioni hanno registrato una crescita significativa, sostenute dall’effetto degli eco-bonus. Le radiazioni di autovetture ad agosto sono aumentate del 29,6% rispetto all’anno precedente, con una media giornaliera in aumento del 35,8%. Tuttavia, il tasso di sostituzione rimane al di sotto del livello necessario per garantire un ricambio virtuoso del parco circolante. Ad agosto, per ogni 100 auto nuove immatricolate, ne sono state radiate 98, portando il tasso di sostituzione dei primi otto mesi del 2024 a 0,75.