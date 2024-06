Auto usate: a maggio +11% radiazioni anche senza gli incentivi

Il mercato delle auto usate in Italia ha registrato una buona performance anche a maggio 2024, con un aumento importante dei passaggi di proprietà (circa +8%). L’analisi riportata nel bollettino Auto-Trend dell’ACI, rivela anche una crescita delle radiazioni auto, nonostante lo slittamento degli ecoincentivi a giugno, che si sono rapidamente esauriti per le EV. Ecco nel dettaglio i dati ACI su passaggi di proprietà, minivoltue e radiazioni a maggio 2024.

PASSAGGI DI PROPRIETÀ AUTO USATE A MAGGIO

A maggio, i passaggi di proprietà auto, esclusi i trasferimenti temporanei a nome del concessionario (minivolture), hanno registrato un incremento del 7,7% rispetto allo stesso mese del 2023. Questo aumento riflette una tendenza costante che vede il mercato dell’usato prevalere su quello del nuovo: per ogni 100 auto nuove vendute a maggio, sono state acquistate 193 auto di seconda mano. Nei primi cinque mesi dell’anno, il rapporto è stato di 186 auto usate per ogni 100 nuove. Anche il mercato dei motocicli usati (leggi qui la guida dettagliata all’acquisto) ha mostrato segni di crescita, con un aumento dei passaggi netti del 6,1% rispetto a maggio 2023. Clicca l’immagine sotto per vederla a tutta larghezza.

PREFERENZE AUTO USATE PER ALIMENTAZIONE

Le preferenze degli acquirenti continuano a concentrarsi sui carburanti tradizionali, come gasolio e benzina. Tuttavia, è degno di nota l’incremento delle vetture ibride a benzina, che hanno raggiunto una quota di mercato del 7,6%, segnando un incremento del 68,5% rispetto all’anno precedente. Le auto elettriche di seconda mano, sebbene in crescita del 67,8%, rappresentano ancora solo lo 0,7% del mercato totale.

Nel settore delle minivolture, le auto diesel rimangono in cima alla classifica con una quota del 48,6% a maggio, sebbene in calo rispetto al 52,9% del 2023. Le alimentazioni ibride a benzina continuano a guadagnare terreno, raggiungendo un’incidenza dell’8,7% con un incremento del 57,5%. Clicca l’immagine sotto per vederla a tutta larghezza.

OGNI 100 AUTO NUOVE, 70 PRATICHE DI RADIAZIONE AUTO USATE

Le radiazioni auto a maggio hanno registrato un incremento dell’11,7% rispetto a maggio 2023, con un notevole contributo delle esportazioni, aumentate del 21%. Il tasso unitario di sostituzione a maggio è stato pari a 0,70 (ossia, ogni 100 auto nuove immatricolate, 70 sono state radiate), leggermente inferiore alla media dei primi cinque mesi del 2024, che è stata di 0,71.