Auto usate: a luglio oltre 2 passaggi di proprietà ogni auto nuova

Il mercato delle auto usate ha registrato una significativa crescita a luglio 2024, come riportato dall’Automobile Club d’Italia (ACI) nel suo ultimo bollettino mensile “Auto-Trend”. I dati, derivati dalle analisi del PRA (Pubblico Registro Automobilistico), indicano un aumento del 16% nei passaggi di proprietà auto rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. Ecco tutti i dettagli delle auto usate tra privati e venditori professionisti in base all’alimentazione e il numero di radiazioni spinte dagli incentivi statali sulle auto nuove a basse emissioni.

OLTRE 2 AUTO USATE PER OGNI AUTO NUOVA VENDUTA

Per ogni 100 autovetture nuove vendute a luglio, sono state vendute 215 auto usate, un dato che evidenzia la prevalenza del mercato dell’usato, come tradizionale scelta prevalente degli automobilisti italiani.

Nei primi sette mesi dell’anno, il rapporto è leggermente inferiore ma comunque significativo, con 185 auto usate vendute ogni 100 nuove immatricolazioni. È complice di questo andamento anche la ripartenza degli ecoincentivi statali che nel 2024 sono stati estesi anche alle auto nuove ICE, ma si sono esauriti in pochissimo tempo. Clicca l’immagine sotto per vederla a tutta larghezza.

PASSAGGI DI PROPRIETA’ AUTO USATE PER ALIMENTAZIONE

Le alimentazioni tradizionali delle auto usate, diesel e benzina, continuano a dominare il mercato dell’usato. Tuttavia, le auto ibride a benzina hanno mostrato una crescita dell’85,8% a luglio, conquistando una quota di mercato del 7,7%. Nonostante le auto elettriche usate sia più che raddoppiate, rappresentano ancora meno dell’1% del mercato, segno che c’è ancora strada da fare per una maggiore diffusione delle vetture elettriche.

Nel settore delle minivolture, cioè i passaggi di proprietà temporanei a nome dei salonisti, le auto diesel mantengono il primato con il 48,2% delle quote a luglio, sebbene in calo rispetto al 52,7% di luglio 2023. Le auto ibride a benzina superano per la prima volta le alimentazioni a GPL, raggiungendo una quota del 9,6% contro il 7% delle alimentazioni a GPL. Risulta notevole dal bilancio ACI anche l’incremento delle minivolture di auto usate ibride a gasolio, che registrano un +87,8%. Clicca l’immagine sotto per vederla a tutta larghezza.

RADIAZIONI IN AUMENTO DEL 49% A LUGLIO

Il mese di luglio ha visto un’impennata nelle radiazioni di autovetture, principalmente a causa delle demolizioni incentivati dagli eco-bonus per l’acquisto di auto nuove. Le radiazioni hanno registrato un incremento del 49,6% rispetto a luglio 2023, con un tasso unitario di sostituzione di 0,97 (97 auto radiate per ogni 100 nuove). Nei primi sette mesi dell’anno, il tasso complessivo è stato di 0,73.