Auto usate: a gennaio +10% e passaggi di proprietà in ripresa

I passaggi di proprietà delle auto usate a gennaio 2023 mostrano una ripresa del mercato che segue il trend positivo delle immatricolazioni auto. Il primo mese del nuovo anno fa segnare un bilancio positivo per i trasferimenti di proprietà delle auto di tutte le alimentazioni, eccetto quelle elettriche. Benzina e diesel rafforzano la quota che rappresenta la scelta preferita di privati e rivenditori si auto usate. Ecco tutti i dettagli del bollettino ACI.

PASSAGGI DI PROPRIETA’ AUTO USATE PRIVATI

A gennaio 2023 risultano in positivo i passaggi di proprietà di auto (+10,7%), moto (5,1%) e tutti i veicoli (+10,6%). Lo rivela il bollettino Auto-Trend dell’Automobile Club Italia che riporta il numero di passaggi di proprietà totali e al netto delle minivolture, cioè i passaggi di proprietà temporanei dei rivenditori. Le auto usate che hanno cambiato proprietario a gennaio 2023 sono 234.458 (al netto delle minivolture), circa 23 mila unità in più rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. In aumento anche i passaggi di proprietà delle moto usate, sulla scia dell’ottima performance delle vendite di moto nuove a gennaio 2023.

Clicca l’immagine sotto per vederla a tutta larghezza.

PASSAGGI DI PROPRIETA’ AUTO USATE PER ALIMENTAZIONE

Guardando i passaggi di proprietà auto usate per alimentazione, è curioso vedere la reazione di privati e salonisti all’andamento dei prezzi dei carburanti e alle vendite di auto nuove ricaricabili. In particolare, la crescita dei passaggi di proprietà di auto monofuel a metano, intestate a privati (+78%) e salonisti (+57%) rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. Ecco nel dettaglio i passaggi di proprietà auto usate per alimentazione.

Passaggi di proprietà auto usate per alimentazione al netto delle minivolture:

benzina, +12,9% e 37,6% in quota;

diesel, +3,7% e 45,8% in quota;

ibride benzina, +93,4% e 5,2% in quota;

ibride diesel, +90,1% e 0,6% in quota;

elettriche, -15,7% e 0,4% in quota.

metano, +78,1% e 0,5% in quota;

benzina-metano, +17,3% e 2,2% in quota;

benzina-GPL, +73,9% e 7,1% in quota.

RADIAZIONI AUTO USATE A GENNAIO 2023

Se i passaggi di proprietà delle auto usate si riprendono a gennaio 2023, le radiazioni di auto usate continuano a stagnare: -15% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente (82.990 unità contro 97.659). Il tasso di sostituzione risulta essere 0,68, vuol dire che ogni 100 auto nuove immatricolate, ne sono state radiate 68 a gennaio.