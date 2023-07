Auto usate: +6,6% passaggi di proprietà nel primo semestre 2023

Il bollettino mensile di Auto-Trend, stilato dall’ACI su dati del Pubblico Registro Automobilistico, segnala che a giugno 2023 i passaggi di proprietà di auto usate, al netto delle minivolture, sono aumentati del +9,5% rispetto allo stesso mese del 2022 (+12,1% considerando anche le minivolture, che da sole hanno riportato un aumento del +15,9%). Il risultato di giugno influisce positivamente sul primo semestre 2023, che chiude a +6,6% sul medesimo periodo dell’anno prima.

AUTO USATE: GIUGNO 2023 TRAINA L’INTERO SEMESTRE

In totale a giugno di quest’anno ci sono stati 417.095 passaggi di proprietà di autovetture, di cui 174.253 minivolture, contro 372.214 (150.391) del 2022. Per ogni 100 automobili nuove ne sono state vendute 168 usate nel mese di giugno e 174 nel primo semestre dell’anno. In crescita, dunque, i passaggi di auto usate, in diminuzione invece le moto: -7,6% a giugno e -3,3% nei primi 6 mesi. Il totale dei veicoli ha registrato +5,2 a giugno e +4,4% nel semestre.

Ricordiamo che per minivolture si intendono i trasferimenti temporanei a nome del concessionario in attesa della rivendita al cliente finale.

RADIAZIONI E DEMOLIZIONI

A giugno, sempre rispetto allo stesso mese del 2022, le radiazioni di autovetture sono tornate al segno negativo: il decremento è stato del -12,9%, determinato principalmente dalla diminuzione delle demolizioni (-16,2%): 86.067 pratiche contro le 98.771 del giugno 2022. Il tasso unitario di sostituzione è stato pari a 0,59 nel mese di giugno (ogni 100 auto nuove ne sono state radiate 59) ed a 0,60 nei primi sei mesi dell’anno. È un dato niente affatto buono perché significa che il ricambio del parco circolante procede a ritmi bassi.

Contrazione mensile anche per le radiazioni dei motocicli, con una variazione negativa del –14,8% e 10.228 motocicli radiati contro i 12.001 di giugno 2022. Per i veicoli in genere è stato, infine, rilevato un calo del –12,8%: 105.224 radiazioni rispetto alle 120.603 di giugno dello scorso anno.

Nel primo semestre 2023, sono stati osservati decrementi del -10,1% per le autovetture e del -9,2% per tutti i veicoli, a fronte di una crescita del +0,6% per i motocicli.

Di seguito uno specchietto riepilogativo dei dati su auto usate e radiazioni a giugno 2023 e nel primo semestre di quest’anno.

TIPO DI ALIMENTAZIONE DELLE AUTO USATE

Per ciò che concerne il tipo di alimentazione, nel mercato dell’usato prevalgono ancora quelle tradizionali (diesel e benzina); la quota dell’ibrido a benzina si pone al 5,1% a giugno 2023 con un buon incremento pari al +63%, mentre le auto elettriche sono ancora allo 0,5% di quota. Nelle minivolture primeggiano tuttora le auto diesel (52,9% di quota a giugno 2023, comunque in calo rispetto a giugno 2022, quando era il 53,5%). L’incidenza delle auto ibride a benzina per le minivolture si colloca al 5,6% a giugno, con un incremento del +85%, quota che viene superata dalle auto a gpl, con una percentuale del 7,3%. Evidentemente si tratta di auto usate che hanno ancora mercato sia da parte dei concessionari sia dei privati.