Auto nuove: – 7% di immatricolazioni in Italia a maggio

Le immatricolazioni di auto nuove a maggio 2024 in Italia sono ancora in calo, di circa il 7% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. Secondo i dati del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, quasi 1 auto nuova su 2 è ad emissioni ridotte, ma i continui ritardi nell’attivazione degli ecoincentivi hanno pesato parecchio. Ecco l’analisi delle vendite auto nuove in Italia dell’Associazione Filiera Industria Automobilistica (ANFIA) in Italia.

AUTO NUOVE IMMATRICOLATE IN ITALIA A MAGGIO

Le immatricolazioni auto di maggio sono numericamente in calo rispetto a maggio dell’anno scorso. Difatti sono state registrate 139.581 nuove auto (-6,6% rispetto alle 149.482 del 2023). “Dopo il recupero di aprile (+7,5%), a maggio 2024 il mercato auto italiano registra una flessione (-6,6%), la seconda dell’anno in corso – afferma Roberto Vavassori, Presidente di ANFIA. I volumi totalizzati nel mese restano quindi ben al di sotto dei livelli pre-pandemia (-29,5% rispetto a maggio 2019). Nei primi 5 mesi dell’anno il progresso è di solo il 3,4%”.

IMMATRICOLAZIONI AUTO NUOVE IN ITALIA PER ALIMENTAZIONE

Le immatricolazioni auto per alimentazione, secondo l’elaborazione ANFIA, confermano anche a maggio la riduzione delle preferenze diesel, mentre le auto a benzina sono in crescita. Le auto diesel calano del 30,5% con quota del 14,4%. Le immatricolazioni di auto a benzina risultano solo in aumento del 4,1%, con quota di penetrazione del 32,2%. Le auto ad alimentazione alternativa invece compongono la restante quota di auto nuove vendute in Italia come segue:

ibride non ricaricabili aumentano del 7,4% con una quota del 39,9% ;

non ricaricabili del 7,4% con una quota del ; ibride Plug-in diminuiscono del 30,5% e rappresentando il 3,3% ;

del 30,5% e rappresentando il ; auto elettriche calano del 18,3% e rappresentando il 3,6% ;

del 18,3% e rappresentando il ; auto a gas, GPL -27,4% e Metano -14% e rappresentano il 6,6% delle immatricolazioni quasi interamente a GPL;

TOP 10 AUTO NUOVE IN ITALIA MAGGIO

Tra le auto più vendute in Italia a maggio, Fiat Panda, Lancia Ypsilon e Fiat 500 ibride occupano, rispettivamente, la prima, seconda e settima posizione tra le autovetture mild/full hybrid. Tra le auto elettriche più vendute in Italia, Jeep Avenger risulta il terzo modello più venduto dopo Tesla Model Y e Model 3, mentre la Fiat 500 Elettrica è al settimo posto. Clicca l’immagine sotto per vedere la classifica dei 10 modelli di auto nuove più vendute.