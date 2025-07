Auto nuova in Cina: ecco cosa pensano i clienti. L’indagine 2025

Un segnale di inversione di tendenza importante arriva dalla Cina: per la prima volta dopo otto anni, cresce la soddisfazione dei clienti che acquistano veicoli. Lo rivela il nuovo studio Sales Satisfaction Index (SSI) 2025 di J.D. Power. Nonostante il punteggio medio sia leggermente in calo per i veicoli con motore a combustione interna (ICE), cioè 758 su 1.000 (-3 punti rispetto al 2024), il dato più significativo è che l’esperienza percepita dai clienti sta cambiando, anche grazie ai canali digitali.

ESPERIENZA D’ACQUISTO AUTO NUOVA: IL DIGITALE NON BASTA

L’indagine evidenzia una carenza strutturale: l’esperienza online continua a essere l’anello debole dell’intero processo, con i punteggi più bassi sia tra i marchi premium (780) sia tra quelli generalisti (782). Il problema principale individuato da J.D. Power attraverso le risposte degli intervistati sarebbe la mancata integrazione tra l’esperienza online – dove l’utente inizia la sua ricerca, magari tramite app del marchio o portali di settore e quella in concessionaria, spesso scollegata e gestita da team impreparati o poco informati sulle preferenze dell’acquirente. Come sottolinea Ann Xie, general manager di J.D. Power China: “I brand devono costruire un’esperienza senza soluzione di continuità, dall’online all’offline. Solo così potranno soddisfare un cliente sempre più veloce nel decidere.”

Leggi la nuova rubrica Speciale Aftersales Brand Emergenti, dove attraverso le interviste esclusive di SICURAUTO.it ai responsabili Aftersales, abbiamo approfondito come i nuovi Brand si prendono cura dei clienti in Italia.

DECISIONI PIÙ RAPIDE E CLIENTI PIÙ INFORMATI

Lo studio J.D. Power evidenzia una netta accelerazione del processo d’acquisto: nel 2025 il 76,4% degli acquirenti aveva già in mente marca e modello prima di entrare in concessionaria, rispetto al 69,4% nel 2024. Inoltre, oltre la metà (52%) ha concluso l’acquisto entro una settimana, contro il 40% dell’anno precedente.

In questo scenario, la qualità del test drive e la professionalità del personale giocano un ruolo chiave. Il 40% degli intervistati ha indicato la competenza del venditore durante il test drive come fattore determinante, in crescita del 4,5% rispetto al 2024.

I NEW ENERGY VEHICLE INCURIOSISCONO

Il 2025 segna anche una crescita nell’interesse verso i veicoli elettrici e ibridi (NEV). Il 21,4% degli acquirenti ICE ha valutato un NEV, rispetto al 15,7% dell’anno precedente. Tuttavia, oltre la metà (50,2%) ha abbandonato l’idea prima ancora di recarsi in concessionaria.

In molti casi, l’esperienza di contatto con i venditori si è rivelata inadeguata: lentezza nelle risposte, scarso ascolto delle esigenze, e mancanza di veicoli disponibili hanno causato un incremento del tasso di rifiuto (+3,8%).

I MARCHI PIÙ APPREZZATI DAI CLIENTI

Land Rover guida la classifica dei brand premium con un punteggio di 775, seguito da Audi (772) e Porsche (767). Tra i marchi generalisti, domina GAC Honda (779), davanti a Dongfeng Honda e GAC Toyota (entrambi a 776).