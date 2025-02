Auto cinesi in vendita in Italia: le 10 più economiche

Accolte inizialmente con scetticismo misto a sarcasmo, le auto cinesi stanno guadagnando fette di mercato sempre più importanti nei Paesi europei, e l’Italia non fa eccezione. Merito dei prezzi, leggermente più bassi della media, e di una qualità che anno dopo anni si avvicina sempre di più agli standard europei. E anche la rete post-vendita, considerata a lungo (e non a torto) uno dei talloni d’Achille delle vetture made in China, sta raggiungendo livelli molto buoni. Scopriamo dunque le 10 auto cinesi in vendita in Italia più economiche, con prezzi aggiornati alla data di pubblicazione dell’articolo. L’elenco comprende pure vetture DR, EVO ed EMC, che sebbene di marchi italiani derivano in toto da modelli cinesi, ed MG, che nonostante le radici britanniche è di proprietà cinese (SAIC) e produce i suoi veicoli in Cina.

EVO 3

EVO 3 è un interessante city-Suv compatto assemblato dal brand di proprietà dell’italiana DR (il modello cinese originale è la JAC Refine S2). L’allestimento 1.5 benzina è spinto da un motore 4 cilindri della cinese JAC abbinato a un cambio manuale a 5 rapporti. Dichiara 152 g/km di emissioni di CO2, un dato non troppo amico dell’ambiente. C’è anche in versione Gpl.

Il modello base EVO 3 1.5 costa da 14.900 euro grazie al contributo dei dealer EVO fino al 28/2/2025, anziché 16.400 euro.

LEAPMOTOR T03

Leapmotor T03, la city car cinese targata Stellantis, è dotata di un motore elettrico che sviluppa 95 CV/70 kW e 158 Nm di coppia, alimentato da una batteria agli ioni di litio da 37,3 kWh. Questo setup offre un’autonomia di 265 km secondo il ciclo WLTP ordinario e di 395 km nel ciclo cittadino. La vettura è in grado di accelerare da 0 a 100 km/h in 12 secondi, con una velocità massima di 130 km/h.

Il modello base T03 70kW costa da 15.500 euro con la promozione valida fino al 28/2/2025, anziché 18.900 euro.

EMC QUATTRO

Inizialmente nota col nome di Wave 2, EMC Quattro è il nuovo city-Suv che l’italiana Eurasia Motor Company fa costruire in Cina da Livan Auto, un’azienda del colosso Geely. Le dimensioni sono in effetti quelle di un Suv, con 401 cm di lunghezza, ma il prezzo è di una citycar super economica. Un’opzione dunque da considerare per chi cerca la massima resa con la minima spesa. Disponibile sia a benzina che Gpl.

Il modello base Quattro 1.5 MT costa da 15.950 euro con il Super Bonus (fino al 28/2/2025), anziché 17.700 euro.

DONGFENG SHINE

Dongfeng Motor Corporation è un’azienda statale cinese, con sede a Wuhan, approdata in Italia solamente nel 2024 con una gamma di quattro modelli. Quello che costa meno è la Shine, una sportiva equipaggiata con motore turbo a iniezione diretta di benzina 1.5T Mach Power (potenza massima di 145 kW e coppia massima di 300 Nm), abbinato a un cambio a doppia frizione a 6 rapporti. La velocità massima è di 200 km/h.

Il modello base Shine 1.5 L costa da 16.700 euro.

DR 3.0

Come tutti sanno, anche se DR Automobiles è un marchio italiano, le sue vetture sono di chiara origine cinese compresa la DR 3.0, un crossover urbano compatto e con un design sportivo e confortevole, che deriva dalla Chery Tiggo 3X. Le dimensioni sono adatte alla guida in città e facili da parcheggiare. Il design presenta linee sportive e moderne, con un frontale rinnovato, mentre gli interni sono spaziosi e presentano una buona dotazione di serie. Disponibile con motorizzazione benzina o Gpl.

Il modello base DR 3.0 1.5 costa da 17.400 euro con il Super Bonus DR (fino al 28/2/2025) anziché 18.400 euro.

EVO 4

EVO 4 è uno space-Suv compatto ma spazioso con motore JAC 4 cilindri, ampia dotazione di sistemi di sicurezza ed equipaggiamento full optional di serie con schermo da 10,3″, TPMS, sistema audio ad alta definizione e climatizzazione automatica. Disponibile sia a benzina che Gpl. L’auto cinese da cui deriva è la JAC S3.

Il modello base EVO 1.6 costa da 17.900 euro.

EVO 5

La lista delle auto cinesi più economiche vendute in Italia prosegue con la EVO 5, un Suv sportivo leggermente più grande della già vista EVO 3 (ma più piccolo della EVO 4) che rappresenta una buona soluzione per coloro che cercano spazio e prestazioni senza però vedersi prosciugare il conto in banca. Anche EVO 5 si può avere a benzina o Gpl. Il modello cinese da cui deriva è la Beijing X3 del gruppo BAIC.

Il modello base 1.5 Turbo costa da 17.900 euro.

DFSK GLORY 500

DFSK Motor, acronimo di Dongfeng Sokon Automobile, è un costruttore automobilistico cinese con sede a Chongqing. È approdato sul mercato italiano nel 2023 e il modello più economico è la Glory 500, un Suv compatto del segmento C disponibile con motorizzazioni a benzina e Gpl.

Il modello base Glory 500 1.5 Standard costa da 17.988 euro.

MG ZS

La MG più economica è il Suv compatto ZS. 5 porte e 5 posti, dimensioni 432 x 181 x 165 cm con bagagliaio da 448 dm3, vanta una potenza omologata di 106 CV/78 kW, un’accelerazione 0-100 in 10,9 secondi e dichiara un consumo di 7,1 l/100 km nel ciclo misto. Con motori a benzina e, da poco, anche full hybrid.

Il modello base ZS Classic 1.5 VTi-tech Comfort costa da 17.990 euro.

DR 1.0 EV

Chiudiamo l’elenco delle auto cinesi in vendita in Italia che costano meno con la piccola DR 1.0 EV, derivazione ‘molisana’ della Chery eQ1. Il motore elettrico da 61 CV/45 kW e 150 Nm di coppia è alimentato da una batteria da 31,0 kWh, con 294 km di autonomia nel ciclo urbano WLTP e 210 km nel ciclo combinato. Accelerazione 0-100 in 17 secondi e velocità massima di 120 km/h.