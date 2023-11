Auto cinesi: hanno più difetti di quelle estere nei primi anni

Le auto cinesi si stanno diffondendo in tutto il mondo non solo tra i privati, ma anche nelle flotte aziendali e noleggio auto. JD Power ha indagato sui difetti sulle auto nuove vendute in Cina e una delle evidenze più eclatanti emerse dalle risposte dagli acquirenti è che le auto dei Brand cinesi hanno più difetti dei brand esteri costruiti in Cina da Joint venture di Costruttori locali. Mentre il numero complessivo di problemi rimane invariato rispetto all’anno precedente, aumenta la qualità generale ma emergono differenze significative tra i brand cinesi e quelli stranieri. Ecco tutti i dettagli dell’indagine.

LA QUALITÀ DELLE AUTO NUOVE IN CINA: L’INDAGINE JD POWER

Il JD Power China Vehicle Dependability Study 2023, giunto alla sua 14a edizione, valuta il numero di problemi riscontrati da parte dei proprietari di veicoli di età compresa tra 13 e 48 mesi. Le valutazioni si basano sulle risposte di 37.973 proprietari di veicoli di 46 Brand e 247 Modelli, raccolte in 81 città della Cina. Il punteggio è espresso in PP100, cioè in numero di problemi ogni 100 auto vendute: un punteggio più basso indica una maggiore qualità del veicolo.

Lo studio suddivide i problemi in 9 categorie principali:

esterni;

interni;

esperienza di guida, funzioni/controlli/display;

infotainment;

clima;

sedili auto;

gruppo propulsore;

assistenza alla guida.

PROBLEMI E MALFUNZIONAMENTI SULLE AUTO NUOVE CINESI

Mentre il numero di problemi di progettazione è in calo rispetto all’anno precedente, con 74 PP100, il 2023 ha visto un aumento significativo dei problemi di funzionamento, saliti da 102 PP100 nel 2022 a 106 PP100. In particolare, le categorie dei sedili, degli interni e del clima hanno evidenziato un aumento significativo di 4,4 PP100, 2,5 PP100 e 1,6 PP100 rispettivamente.

“Sebbene i produttori considerano la qualità sopra ogni altra cosa, alcuni non prestano sufficiente attenzione alla qualità dopo il periodo di garanzia”, ​​ha affermato Elvis Yang, direttore generale della pratica dei prodotti automobilistici presso JD Power China. “Tuttavia, tali problemi influenzano direttamente le preoccupazioni dei proprietari riguardo all’affidabilità a lungo termine e alla qualità duratura del loro veicolo. I produttori devono prestare maggiore attenzione alla qualità a lungo termine e migliorare gli standard di gestione della qualità”.

QUALITA’ AUTO: DIFFERENZE TRA I BRAND NAZIONALI E STRANIERI IN CINA

Il numero di problemi alle auto cinesi è in media 180 PP100, invariato rispetto all’anno precedente. Un dato interessante emerso dall’indagine è che ai marchi automobilistici cinesi sono attribuiti più problemi rispetto ai brand stranieri costruiti in joint venture con produttori locali. È più evidente in particolare, a meno di 20.000 chilometri (con 192 PP100) e tra 40.000 e 80.000 chilometri (con 215 PP100). Questo solleva domande importanti sulla qualità dei veicoli prodotti localmente in Cina.

Tra i marchi premium, Porsche si è posizionata al primo posto in termini di affidabilità con 137 PP100, seguita da BMW e Land Rover, entrambe con 140 PP100. Clicca l’immagine sotto per vederla a tutta larghezza.

Nel mercato di massa, FAW Toyota ha ottenuto il punteggio più alto con 142 PP100, con Changan Ford al secondo posto (157 PP100) e GAC Toyota al terzo (166 PP100). Clicca l’immagine sotto per vederla a tutta larghezza.

Tra i brand nazionali cinesi, WEY è il risultato il più affidabile con 180 PP100, seguito da Lynk & Co, Chery e FAW Hongqi, tutti con 182 PP100. Clicca l’immagine sotto per vederla a tutta larghezza.