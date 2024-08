Strisce pedonali illuminate: le auto si fermano 13 volte di più

Un recente studio dell’Insurance Institute for Highway Safety (IIHS) ha messo confermato l’importanza cruciale di una buona illuminazione agli attraversamenti pedonali per garantire la sicurezza dei pedoni. I risultati dell’indagine, condotta in collaborazione con la Western Michigan University, hanno dimostrato che i conducenti sono significativamente più inclini a dare la precedenza ai pedoni in presenza di un’illuminazione adeguata e di sistemi di avviso ben visibili.

L’INDAGINE IIHS SUGLI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI

I dati raccolti ed elaborati dall’IIHS indicano che in aree con scarsa illuminazione stradale, i conducenti hanno più di tre volte la probabilità di fermarsi per dare la precedenza ai pedoni quando gli attraversamenti sono illuminati, rispetto a quelli non illuminati. Questo tasso aumenta di oltre tredici volte quando agli attraversamenti pedonali illuminati si aggiungono luci di avvertimento gialle lampeggianti.

“Questi risultati dimostrano che semplici cambiamenti possono avere un impatto notevole sulla sicurezza dei pedoni. Quando i conducenti danno la precedenza, i pedoni non muoiono”, ha commentato David Harkey, presidente dell’IIHS.

L’ILLUMINAZIONE E LA SCARSA SICUREZZA DEI PEDONI NEGLI USA

Nel 2022, circa il 75% dei 7.522 pedoni morti in incidenti stradali negli Stati Uniti sono deceduti durante la notte. Questa evidenza – secondo l’IIHS – suggerisce che una migliore illuminazione potrebbe essere un fattore determinante per ridurre i decessi tra i pedoni. Lo studio ha esaminato diverse configurazioni di illuminazione in quattro diverse località a Kalamazoo, Michigan, incluse due incroci a T, un incrocio a quattro vie e un attraversamento a metà isolato.

I ricercatori hanno testato l’illuminazione fissa e quella attivata dai pedoni, e hanno osservato che entrambi i metodi miglioravano significativamente la reazione dei conducenti. Particolare attenzione è stata data anche agli attraversamenti pedonali dotati di fari lampeggianti rapidi rettangolari (RRFB), che combinati con l’illuminazione attivata, hanno mostrato il miglior risultato. In particolare, agli attraversamenti pedonali osservati con RRFB e illuminazione attivata, i conducenti avevano più di 13 volte la probabilità di dare la precedenza ai pedoni rispetto ai siti senza alcuna illuminazione aggiuntiva.

CONSIDERAZIONI SUGLI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI ILLUMINATI

Questi risultati suggeriscono che l’adozione di sistemi di illuminazione adeguati e dispositivi di segnalazione visiva come gli RRFB potrebbe essere una strategia efficace per migliorare la sicurezza stradale, sia in città che lungo le strade rurali o secondarie.

“Questi risultati dimostrano che l’illuminazione delle strisce pedonali e i lampeggianti rendono i pedoni sostanzialmente più sicuri nelle aree scarsamente illuminate“, ha affermato l’autore dello studio Wen Hu, ingegnere dei trasporti senior di ricerca dell’IIHS. “Insieme a limiti di velocità più bassi e progetti stradali che scoraggiano l’eccesso di velocità, queste semplici soluzioni hanno il potenziale per ridurre gli infortuni e i decessi dei pedoni”.