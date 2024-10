Revisione auto in Irlanda: oltre 100 mila veicoli pericolosi in 1 anno

Il National Car Test (NCT) è un’organizzazione indipendente di controllo tecnico delle auto in Irlanda introdotto per garantire che i veicoli su strada siano sicuri e rispettino gli standard ambientali. L’ente valuta diversi aspetti meccanici e strutturali delle automobili sottoposte alla revisione periodica, identificando eventuali difetti “gravi” che potrebbero compromettere la sicurezza di guida e stradale. A dispetto di quanto accade in Italia, le statistiche dell’NCT rivelano un’allarmante situazione: nei primi 9 mesi del 2024, sono stati trovati già oltre 100 mila auto pericolose per la circolazione. Un esempio emblematico è la pinza freno separata dal mozzo ruota perché priva di bulloni, probabilmente non avvitati. Ecco le statistiche delle revisioni auto in Irlanda.

100 MILA AUTO PERICOLOSE IN IRLANDA IN 9 MESI

Di recente vi abbiamo parlato del numero di auto bocciate alla revisione in Germania. Beh, tenetevi alla sedia, perché secondo le statistiche più recenti, quest’anno l’NCT ha trovato già 100.000 veicoli pericolosi, ovvero auto che presentano difetti talmente gravi da compromettere la sicurezza stradale, e il 2024 non è si è ancora concluso.

Un’automobile classificata come pericolosa ai controlli tecnici è considerata a rischio immediato di incidente e non deve essere guidata finché le riparazioni necessarie non vengono effettuate in un’officina. Solo dopo aver ripetuto i test l’auto ottiene il certificato NCT, che non si occupa di riparazioni, ma solo di controlli tecnici; lo specifichiamo tanto per fugare qualsiasi dubbio di un conflitto di interessi.

A riportare queste cifre preoccupanti è Mark Synnott, che in un post su Linkedin ha mostrato una delle tipiche situazioni in cui l’auto viene definita pericolosa per un grave difetto, come la pinza freno totalmente staccata dal disco. Senza alcuna ironia, Synnott racconta che il conducente inconsapevole è riuscito miracolosamente a raggiungere il Centro tecnico per i controlli, dove si è scoperto il problema che avrebbe potuto provocare un grave incidente stradale.

NEL 2023, OLTRE 747 MILA TEST FALLITI ALLA REVISIONE AUTO

Le statistiche del NCT indicano che, nonostante la maggior parte dei veicoli sottoposti a revisione riesca a superare il test, un numero altrettanto significativo viene bocciato per difetti di vario genere. In media circa il 50% dei veicoli supera il test alla prima ispezione. Tuttavia, una percentuale consistente viene respinta a causa di difetti minori o gravi, che devono essere risolti prima di poter ottenere l’approvazione per la circolazione.

Guardando ad esempio le revisioni effettuate dal 1 gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, sono stati eseguiti in totale quasi 1,6 milioni di test (1.587.995, per l’esattezza). Di questi, ben 747.813 sono i test falliti, circa la metà. Tra i difetti più pericolosi, oltre 638 mila sono stati classificati come “importanti” e oltre 109 mila sono i difetti gravi.

I DIFETTI PIU’ FREQUENTI ALLA REVISIONE AUTO IN IRLANDA

Tra i difetti che richiedono controlli periodici troviamo problemi emersi sia da controlli visivi, sia da controlli non visivi ma strumentali.

La Top 5 dei difetti visivi riscontrati durante i controlli tecnici include:

Pneumatici , 8,2%;

, 8,2%; Sospensioni anteriori , 6,7%;

, 6,7%; Organi dello sterzo , 4,7%;

, 4,7%; Carrozzeria , 4%;

, 4%; Freni, 3,9%;

Nella Top 5 dei difetti strumentali riscontrati durante i controlli tecnici ci sono:

Illuminazione , 5%;

, 5%; Frenata , 2,6%;

, 2,6%; Ammortizzatori , 1,5%;

, 1,5%; Gas di scarico , 1,1%;

, 1,1%; Varie, 0,8%;

Le statistiche irlandesi, quindi, confermano quanto abbiamo spiegato anche nel video qui sotto. La presenza di difetti gravi fa pensare che molti veicoli siano utilizzati ben oltre la loro vita utile o senza la necessaria manutenzione. Ecco perché la revisione auto periodica dovrebbe essere considerata il momento migliore per sapere quanto è davvero sicura l’auto con cui si va al lavoro o si portano i bambini a scuola ogni giorno. Non un costo, ma un investimento per la sicurezza di guida, se tutti i controlli vengono effettuati come prevede la norma. Nel video qui sotto, siamo andati in un Centro Dekra, per mostrarvi come andrebbe fatta una revisione auto completa e senza “scorciatoie”.