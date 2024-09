RC auto: l’Iva è una voce risarcibile, Cassazione conferma

Nella RC auto l’Iva è una voce risarcibile a prescindere dalla prova dell’effettivo pagamento. L’orientamento era già questo ma la conferma è arrivata dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 5120/2023, che in una vicenda riguardante l’azione di risarcimento danni da circolazione stradale ha statuito in merito alla risarcibilità dell’Iva in ipotesi di danno al veicolo e a prescindere dalla prova dell’esborso, nonché del valore ai fini del limite della domanda della dichiarazione del valore per il contributo unificato. La vicenda ha tratto origine da una azione tesa a ottenere il risarcimento del danno patito da un automobilista al proprio veicolo in seguito a un incidente stradale.

PRIMO GRADO: RISARCIMENTO RC AUTO RIDOTTO

In primo grado, come riporta Altalex, il Giudice di pace di Pozzuoli aveva accolto la domanda di risarcimento, contenendolo però nei limiti di 5.200 euro, pur dando atto dell’effettivo quantum accertato nella misura maggiore di 9.127,46 euro, in quanto l’attore, nell’atto introduttivo, aveva indicato il primo importo quale valore della causa ai fini del contributo unificato. Per tale ragione il GdP aveva ritenuto implicitamente contenuta la richiesta entro il suddetto valore.

APPELLO: RICORSO ACCOLTO MA AL NETTO DELL’IVA

In sede di appello dinanzi al Tribunale di Napoli, il ricorso veniva accolto condannando l’assicurazione a risarcire l’importo di 9.127,46 euro ma al netto dell’Iva, in quanto l’attore non aveva dato prova dell’effettivo esborso. Il tribunale partenopeo, inoltre, compensava le spese del gravame considerata la divergenza tra la dichiarazione ai fini del contributo unificato e il valore effettivo della condanna.

CASSAZIONE: I COSTI DEL RISARCIMENTO DEVONO COMPRENDERE ANCHE L’IVA

Giunti all’ultimo grado di giudizio, la Corte di Cassazione accoglieva l’istanza dell’automobilista per due motivi: