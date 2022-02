Parcheggiare il monopattino: come farlo correttamente

Per gli utenti dei monopattini Voi arriva Parking Assistant: ecco come funziona, i consigli e le regole per parcheggiare nel modo corretto

Il parcheggio selvaggio dei monopattini elettrici, di cui si è molto parlato negli ultimi tempi a Milano si combatte con la funzione Parking Assistant. La sperimentazione ha aumentato la propensione degli utenti a parcheggiare il monopattino nel modo corretto dal 70 all’81%. Vi spieghiamo come funziona e le semplici regole da rispettare sul parcheggio dei monopattini elettrici.

MONOPATTINI ELETTRICI A MILANO: 8 SU 10 PARCHEGGIATI CORRETTAMENTE

L’azienda svedese di micromobilità VoiTechnology ha lanciato a Milano la funzione Parking Assistant in collaborazione con le amministrazioni locali. Poiché da scorso novembre 2021 i monopattini sono ufficialmente banditi dai marciapiedi ma possono sostare solo nelle apposite aree dedicate, questa funzionalità aiuta gli utenti a mettere in pratica le regole sul parcheggio dei monopattini, con un meccanismo davvero interessante. Gli utenti milanesi di monopattini hanno migliorato la modalità di parcheggio del 15,7% in 3 mesi, spiega l’azienda, passando dal 70% all’81% di parcheggi corretti.

PARKING ASSISTANT INSEGNA COME PARCHEGGIARE IL MONOPATTINO

La funzionalità Parking Assistant che aiuta a parcheggiare correttamente i monopattini, funziona in modo semplice:

– All’utente è richiesto di effettuare una fotografia di come ha parcheggiato il monopattino;

– Ogni fotografia viene analizzata da un esperto del parcheggio. Se il parcheggio risulta conforme alle nuove regole, l’utente continuerà normalmente l’utilizzo del servizio in sharing di Voi Technology. Se, al contrario, il parcheggio non dovesse risultare conforme alle norme, l’utente riceverà una mail contenente una breve guida di come si parcheggia in modo corretto il monopattino. Ma anche un avvertimento: al terzo parcheggio sbagliato, riceverà una sanzione pecuniaria;

– Al terzo parcheggio del monopattino irregolare, l’utente sarà sanzionato con una somma di 5 euro scalati dalla carta di credito;

Non c’è solo il bastone, ma anche la carota. Parking Assistant si affianca infatti a un corso di educazione stradale, completamente gratuito, RideLikeVoila. Ogni nuovo utente Voi che segue e completa il corso di sicurezza stradale con un capitolo sulle regole del buon parcheggio, riceve un credito di 5 euro.

COME PARCHEGGIARE IL MONOPATTINO: LE REGOLE PRATICHE

E arriviamo alle regole per parcheggiare un monopattino elettrico nel modo corretto, ma ricordate di approfondire anche le regole sulla circolazione dei monopattini in vigore dal 2022.

– Parcheggiare il monopattino sul marciapiede è sempre vietato. Anche parcheggiare vicino al muro di un edificio, o di una porta di accesso di una casa o di un negozio, è passibile di sanzioni da parte della Polizia;

– Si può parcheggiare il monopattino elettrico nelle rastrelliere e nelle aree di sosta di biciclette e/o motorini;

– Assicurarsi di non creare mai intralcio ai pedoni e di non bloccare mai strade e attraversamenti pedonali, punti di accesso ad abitazioni, negozi o passi carrabili e fermate del trasporto pubblico;

– Seguendo la mappa dell’app di Voi, le aree segnate in blu e in verde indicano dove è possibile parcheggiare;

– Usare sempre il cavalletto, per lasciare il monopattino dritto e quindi non d’intralcio per gli altri pedoni, in particolare per passeggini e sedie a rotelle.