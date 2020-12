Modifiche Codice della Strada Svizzera: le novità dal 1 gennaio 2021

Le novità del Codice della Strada Svizzera 2021: cambiano le regole per la guida in autostrada, in città, per il parcheggio e la patente auto

Dal 1 gennaio 2021 entrano in vigore le modifiche al Codice della Strada in Svizzera. Le nuove regole della circolazione stradale 2021 su territorio elvetico riguardano automobilisti, ciclisti, pedoni e patente B. Ecco cosa bisogna sapere per evitare le multe del Codice della Strada svizzero.

CODICE DELLA STRADA SVIZZERA: LE NOVITÀ 2021 IN AUTOSTRADA

Le nuove regole alla circolazione stradale 2021 che scatteranno con le modifiche al codice della strada in Svizzera mettono in guardia gli automobilisti in autostrada. Guidare in Autostrada, oltre alla nuova vignetta Svizzera 2021, comporta il rispetto di alcune norme e principi in parte già noti richiamati anche dal Touring Club Svizzero, che ci aiuta a fare chiarezza sulle novità 2021 del Codice della Strada in Svizzera. Ecco come cambiano le regole e come bisogna comportarsi nelle diverse situazioni in Svizzera:

– Precedenza ai mezzi di soccorso con lampeggianti accesi. Bisogna agevolare il passaggio dei soccorritori creando un corridoio di soccorso al centro delle corsie, senza invadere la corsia di emergenza. Nelle gallerie, bisognerà avvicinarsi al marciapiede. Su un’autostrada a tre corsie, invece i veicoli al centro e a destra dovranno spostarsi a destra e quelli a sinistra dovranno spostarsi a sinistra;

– Precedenza alle auto da corsie chiuse con la “Chiusura lampo”. Gli automobilisti su altre corsie dovranno lasciar passare con il sistema della “chiusura lampo” i conducenti provenienti da un’altra corsia che si interrompe, ad esempio, per lavori;

– Il sorpasso a destra in Svizzera sarà permesso solo in caso di traffico e incolonnamenti, finché l’auto che sorpassa resta sulla stessa corsia. Mentre il sorpasso a destra con cambio di corsia e rientro resta punibile anche per il Codice della Strada svizzero dal 2021;

– Limite velocità Roulotte in autostrada Svizzera. Il limite di velocità per trainare un rimorchio o una roulotte fino a 3,5 tonnellate passerà da 80 a 100 km/h, a patto che siano rispettate le prescrizioni tecniche (massa e gomme);

– Divieto vendita Alcolici nelle Aree di Ristoro. Dal 1 gennaio 2021 le modifiche al Codice della Strada in Svizzera permetteranno la vendita di bevande alcoliche precedentemente vietate dall’ordinanza sulle strade nazionali.

CODICE DELLA STRADA SVIZZERA 2021: COSA CAMBIA IN CITTA’

Svolta a destra con rosso del semaforo permesso per biciclette e ciclomotori. La novità al Codice della Strada svizzero 2021 permetterà, in presenza di un cartello stradale, a ciclisti e scooteristi di svoltare a destra quando il semaforo è rosso. E’ importante che gli utenti più vulnerabili si assicurino delle necessarie condizioni di sicurezza per poterlo fare. In futuro saranno previste anche zone d’attesa per i ciclisti, cioè aree anche separate che permettano ai ciclisti di sopravanzare gli altri veicoli ed essere più visibili. Le nuove regole stradali 2021 in Svizzera prevedono l’adozione di zone 30 contrassegnate da cartelli e percorsi riservati ai ciclisti. Nelle zone 30, i pedoni potranno attraversare dove vogliono anche in assenza di attraversamenti riservati. Quindi è bene prestare attenzione e regolare la velocità.

MODIFICHE AL CODICE DELLA STRADA IN SVIZZERA PER IL PARCHEGGIO

Il nuovo Codice della Strada 2021 in Svizzera contempla il parcheggio automatizzato delle auto con sistema di Park Assist. I conducenti potranno staccare le mani dal volante, a patto di riuscire ad intervenire in qualsiasi momento poiché saranno sempre responsabili. Le biciclette elettriche veloci (45 km/h), scooter e motocicli dovranno sottostare alle regole sul parcheggio a pagamento. Parcheggi verdi per auto elettriche con eventualmente stazioni di ricariche annesse saranno riservati alle auto elettriche.

CODICE DELLA STRADA SVIZZERA 2021: SCUOLA GUIDA E PATENTE AUTO A 17 ANNI

Dal 1 gennaio 2021 entreranno in vigore anche le nuove modalità per prendere la patente auto in Svizzera. Il nuovo Codice della Strada svizzero prevede che:

– Sia rilasciato il permesso di guida (patente B e BE) già a 17 anni;

– I candidati potranno sostenere l’esame al compimento di 18 anni, ma solo dopo 1 anno di guida accompagnata. La limitazione non vale per i candidati che hanno già compiuto 20 anni;

– L’esonero all’anno obbligatorio di guida accompagnata vale anche per i permessi rilasciati entro il 31 dicembre 2021 per i nati dal 2001 al 2003.