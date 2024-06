Kit primo soccorso Auto obbligatorio in Germania: le regole

Viaggiare in sicurezza è una priorità per ogni automobilista, ma le regole sul comportamento alla guida e sulla dotazione obbligatoria in auto, cambiano tra i vari Paesi UE. In Germania, ad esempio, è obbligatorio avere un kit di primo soccorso a bordo del veicolo, conforme alle normative vigenti. Recentemente, ci sono stati aggiornamenti importanti riguardo ai contenuti obbligatori di questi kit. Ecco una guida dettagliata su ciò che deve contenere il kit di primo soccorso, come riconoscere quelli a norma e quali sono le sanzioni per chi non ne è provvisto.

KIT PRIMO SOCCORSO AUTO IN GERMANIA: LA NORMA

A partire da febbraio 2022, i kit di primo soccorso in Germania devono includere due mascherine mediche, come parte degli aggiornamenti alla norma DIN 13164, come spiega l’Automobile Club Tedesco. Questa norma, che regola il contenuto dei kit di primo soccorso per veicoli, ha subito diverse modifiche nel corso degli anni, con le edizioni precedenti datate gennaio 1998 e gennaio 2014. È importante sottolineare che i kit conformi alla norma precedente possono ancora essere utilizzati, purché in buone condizioni e in corso di validità.

CONTENUTO OBBLIGATORIO DEL KIT DI PRIMO SOCCORSO IN GERMANIA

La norma DIN 13164, edizione febbraio 2022, stabilisce che un kit di primo soccorso deve contenere almeno i seguenti articoli per il medicamento:

Cerotto adesivo : 5 m x 2,5 cm

: 5 m x 2,5 cm Medicazioni rapide per ferite : 4 pezzi, 10 cm x 6 cm

: 4 pezzi, 10 cm x 6 cm Confezioni di bende : 2 pezzi

: 2 pezzi Panno per bende : 60 cm x 80 cm

: 60 cm x 80 cm Mascherine mediche : 2 pezzi, almeno di tipo 1 (FFP1)

: 2 pezzi, almeno di tipo 1 (FFP1) Compresse : 6 pezzi, 10 cm x 10 cm

: 6 pezzi, 10 cm x 10 cm Bende di fissaggio : 5 pezzi in totale (2 piccole, 3 grandi)

: 5 pezzi in totale (2 piccole, 3 grandi) Sciarpa triangolare : 1 pezzo

: 1 pezzo Coperta termica di emergenza : 210 x 160 cm

: 210 x 160 cm Forbici di primo soccorso : 1 pezzo

: 1 pezzo Guanti monouso : 4 pezzi

: 4 pezzi Libretto di pronto soccorso : 1 pezzo

: 1 pezzo Salviette umidificate per la pulizia della pelle : 2 pezzi

: 2 pezzi Set di cerotti già pronti : 14 pezzi

: 14 pezzi Confezione di bende K: 1 pezzo

MANUTENZIONE, SCADENZA E MULTA PER KIT DI PRIMO SOCCORSO IN GERMANIA

Alcuni materiali all’interno del kit hanno una data di scadenza. È quindi fondamentale controllare regolarmente il contenuto del kit e sostituire gli articoli scaduti. Un kit con articoli scaduti non soddisfa più i requisiti della norma DIN e potrebbe non essere efficace in caso di emergenza.

Essere sprovvisti di un kit di primo soccorso a bordo o avere un kit con articoli scaduti può comportare sanzioni in caso di controllo da parte della polizia. In Germania, la multa prevista per questa infrazione può arrivare fino a 10 euro. Sebbene l’importo della sanzione non sia elevato, la sicurezza personale e quella degli altri utenti della strada deve essere una priorità.

Per i motociclisti, non è obbligatorio portare con sé un kit di primo soccorso, ma è fortemente consigliato. Se c’è spazio nelle borse laterali, nel bauletto o sotto la sella, non bisognerebbe sottovalutare l’idea di portare un piccolo kit di emergenza per il soccorso. In questo articolo c’è la checklist delle cose da non dimenticare per un viaggio in moto.