Guida con lenti: il 67% degli incidenti riguarda l’obbligo di occhiali in UK

La guida con lenti da vista è un obbligo spesso ignorato: un‘indagine in UK rivela quanti incidenti sono causati da chi dovrebbe guidare solo con occhiali

La guida con lenti è un obbligo che accompagna gli automobilisti da cui non si può scappare. Eppure secondo un’indagine inglese, guidare senza occhiali da vista è piuttosto diffuso. In UK almeno 1 automobilista sui 5 guida senza lenti da vista e molti di più ignorano l’importanza di vedere bene al volante.

PATENTE CON OCCHIALI, L’INDAGINE IN UK

Guidare con gli occhiali è un obbligo diffuso per gli automobilisti che prendono la patente con lievi deficit visivi da correggere con lenti. E’ una condizione che viene accertata anche con una visita oculistica ad ogni rinnovo della patente. Secondo l’indagine di DirectLine in UK però almeno il 37% degli automobilisti non ha effettuato un controllo alla vista da almeno due anni o più. Il dato che fa accapponare la pelle è che il 21% pur consapevole dell’obbligo di occhiali sulla patente, non indossa le lenti alla guida, rischiando pesanti multe oltre gli incidenti stradali. La Compagnia di assicurazione ha commissionato un sondaggio su 13,3 milioni di automobilisti riguardo alla frequenza di guida senza occhiali. E’ chiaro che può capitare a tutti di dimenticare gli occhiali da vista per guidare, se servono solo in alcuni momenti della giornata. Diventa un problema però quando guidare senza lenti ha a che vedere con oltre la metà degli incidenti stradali.

OBBLIGO OCCHIALI ALLA GUIDA, LE CATTIVE ABITUDINI

Circa il 16% dei conducenti in UK sono stati coinvolti in un incidente stradale, e di questi il 67% avrebbe avuto bisogno di occhiali da vista alla guida. Una delle abitudini di chi ha l’obbligo di guida con occhiali, sembra quella di non indossarli su percorsi abituali o brevi distanze. Il 26% degli intervistati non li ha indossati per andare dal medico o fare piccole commissioni. Il 16% ha ignorato l’obbligo di lenti alla guida su lunghe distanze (viaggi superiori alle 50 miglia). 1 inglese su 10 invece non ha indossato gli occhiali nell’accompagnare i figli a scuola.

GUIDA CON OCCHIALI, LA MULTA PER CHI IGNORA L’OBBLIGO

Dai dati riferiti al Regno Unito sembra certo che nel 2014 sono avvenuti 260 incidenti causati dalla vista non adeguata del conducente, di cui almeno 56 gravi. I rischi che spesso si sottovalutano mettendosi al volante senza le lenti obbligatorie sono molteplici: quello di un incidente, ma anche il rischio che l’assicurazione si rivalga sul conducente che non indossava gli occhiali. Inoltre, è opportuno ricordare che in caso di controlli su strada della Polizia la multa e la decurtazione dei punti patente sono certi. Secondo l’art. 173 del CdS, la multa per guida senza occhiali obbligatori va da 81 a 326 euro, con l’accessoria decurtazione di 5 punti.