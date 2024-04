Guida Autonoma L3: il divieto in Canada con multe fino a 2000 $

I traguardi raggiunti dalle Case automobilistiche nella guida semi-autonoma non valgono dappertutto. Se in alcuni Paesi le auto omologate con sistemi di guida autonoma L3 sono state autorizzate, in altri è scattato il divieto assoluto, con anche sanzioni che arrivano sino all’arresto del conducente. E’ quanto previsto in Canada e più nello specifico nella Columbia Britannica.

PERCHE’ IL DIVIETO DI GUIDA AUTONOMA L3 NELLA COLUMBIA BRITANNICA

La Columbia Britannica, provincia occidentale del Canada rinomata per i suoi paesaggi mozzafiato, ha recentemente dato una direzione cautelativa alla legislazione sulla circolazione stradale per le auto con sistemi di guida automatizzata. Con l’approvazione del divieto di circolazione dei veicoli dotati di assistenza alla guida avanzata (L3 e L4) e guida autonoma (L5), il Canada si schiera tra chi non ritiene ci siano ancora le condizioni adeguate alla circolazione di veicoli che rimpiazzano, seppure in parte, le funzioni del conducente.

Bisogna precisare che, ad esempio, la guida autonoma di livello 3 di Mercedes Benz approvata negli USA e poi in Germania si definisce “condizionata”, perché può funzionare su specifiche strade o i determinate condizioni. Evidentemente le autorità canadesi ritengono che la provincia non abbia le caratteristiche adeguate.

GUIDA SEMI AUTONOMA IN COLUMBIA BRITANNICA: OK FINO AL LIVELLO 2+

La legislazione varata dalle autorità provinciali, stabilisce chiaramente le regole per l’uso dei veicoli automatizzati. La classificazione dei livelli di automazione dei veicoli, stabilita dalla Society of Automotive Engineers (SAE), fornisce una base per la comprensione di ciò che è legale nella provincia. I livelli vanno da 0 a 5; più si sale di livello, maggiore è la capacità di controllo affidata al computer.

La legge canadese nella Columbia Britannica ammette solo la circolazione dei veicoli con sistemi di guida semi autonoma fino al livello 2+. Mentre dal 5 aprile 2024 vieta l’uso dei veicoli a guida autonoma di livello 3, 4 o 5 sulle strade pubbliche, a meno che non siano parte di un progetto pilota autorizzato o che la normativa futura consenta esplicitamente il loro utilizzo.

DIVIETO GUIDA AUTONOMA DA L3 A L5: LE MULTE IN CANADA

Non si tratta di un disegno di legge o di una proposta normativa, visto che le sanzioni per la violazione di questo divieto sono pesanti, come sottolineato dalle autorità provinciali. I conducenti che violano la legge rischiano multe da 368 $ e 3 punti sulla patente fino a $ 2000 e l’arresto con 6 mesi di reclusione.

Le autorità spiegano così il provvedimento: “I veicoli a guida autonoma altamente automatizzati rimangono una tecnologia di trasporto nuova ed emergente. Sono necessari ulteriori test e leggi prima che i veicoli automatizzati di livello 3 o superiore siano considerati sicuri e possano iniziare a circolare sulle strade pubbliche della Columbia Britannica”.