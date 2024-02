Le ultime novità sul foglio rosa, con la modifica della durata e del numero di prove a disposizione per superare l’esame pratico, risalgono al decreto Infrastrutture 2021 che ha dato una discreta rinfrescata al Codice della Strada, in attesa della mini-riforma del codice in via di definizione nel corso del 2024. Riepiloghiamo dunque le attuali norme sul foglio rosa.

Aggiornamento del 5 febbraio 2024 con il riepilogo delle modifiche al Codice della Strada in materia di utilizzo del foglio rosa.

FOGLIO ROSA: COME FUNZIONAVA PRIMA DELLE MODIFICHE INTRODOTTE NEL 2021

Disciplinato dall’articolo 122 del Codice della Strada, il foglio rosa è l’autorizzazione che consente all’aspirante patentato di esercitarsi alla guida dei veicoli per cui è stata richiesta la patente (la B per le auto), purché al suo fianco si trovi, in funzione di istruttore, una persona di età non superiore a 65 anni e munita di patente valida per la stessa categoria o superiore, conseguita da almeno 10 anni.

In base alle norme precedenti, in vigore fino al 9 novembre 2021, il foglio rosa era valido 6 mesi durante i quali l’interessato aveva a disposizione massimo 2 tentativi per superare la prova pratica. Tuttavia in caso di doppia bocciatura poteva richiedere un secondo arco di validità del foglio rosa (effettuando due versamenti di 16,00 euro e 26,40 euro), al termine del quale, se non era ancora riuscito a superare la prova pratica, doveva ricominciare tutto daccapo ripetendo pure l’esame di teoria.

FOGLIO ROSA: DURATA E PROVE A DISPOSIZIONE, LE NORME VIGENTI

In seguito però è cambiato tutto: per le autorizzazioni a esercitarsi alla guida rilasciate a decorrere dal 10 novembre 2021, la validità del foglio rosa è passata da 6 mesi a 1 anno, tempo limite entro cui il candidato deve superare l’esame di guida. E le prove a disposizione per superare l’esame non sono più 2 ma ben 3. Resta in ogni caso valida la possibilità di richiedere il riporto dell’esito positivo dell’esame di teoria su una nuova pratica di conseguimento della patente di guida, qualora il candidato non sia riuscito a passare le 3 prove a disposizione in 1 anno. Anche la nuova pratica dà titolo a sostenere complessivamente tre prove pratiche di guida nel tempo limite di 1 anno.

FOGLIO ROSA: COSA SI PUÒ FARE E GUIDARE

Come abbiamo premesso, il foglio rosa patente B permette all’aspirante patentato di mettersi al volante di un’auto e di esercitarsi alla guida, anche se mai in completa autonomia. Deve infatti essere affiancato da un istruttore con meno di 65 anni e che abbia conseguito la patente B da almeno 10 anni.

Sempre con riferimento alla patente B, il conducente con foglio rosa in regime di guida accompagnata o dopo aver preso la patente A1 o B1, può guidare solo le auto di categoria M1 con un rapporto tra peso e potenza inferiore a 55 kW/t (65 kW/t per le auto elettriche e plug-in) e una potenza entro 70 kW, in tutti gli altri casi invece il limite di potenza non vale e scatta solo dopo aver conseguito la licenza di guida, nel primo anno.

Il guidatore con il foglio rosa della patente B non può circolare in un Paese differente dall’Italia ma può fare salire a bordo altri passeggeri sempre in presenza di un istruttore. Vale poi la pena sottolineare che il documento va portato con sé tutte le volte che si guida un’auto, così come si farà poi con la patente.