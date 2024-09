Ddl Sicurezza: sanzioni più severe per chi forza un posto di blocco

Il Ddl Sicurezza 2024, attualmente in fase d’approvazione alla Camera, contiene alcune novità anche in materia di Codice della Strada, con particolare riguardo all’articolo 192 concernente gli obblighi verso funzionari, ufficiali e agenti. È previsto infatti un inasprimento delle sanzioni, fino a considerare la sospensione della patente nei casi più gravi, per l’inosservanza degli ordini impartiti dagli organi di Polizia stradale, come l’alt a un posto di blocco. Scopriamo nel dettaglio cosa cambia.

MANCATA ESIBIZIONE DEI DOCUMENTI: LA MULTA SALE A 100 EURO

Le violazioni degli obblighi previsti dai commi 2, 3 e 5 dell’art. 192 CdS, ossia:

i conducenti dei veicoli sono tenuti a esibire , a richiesta dei funzionari, ufficiali e agenti ai quali spetta l’espletamento dei servizi di Polizia stradale (in uniforme o muniti di distintivo), il documento di circolazione e la patente di guida , se prescritti, e ogni altro documento che, ai sensi delle norme in materia di circolazione stradale, devono avere con sé;

oggi sanzionate con una multa da 87 a 344 euro, dopo l’approvazione definitiva e la successiva entrata in vigore del Ddl Sicurezza 2024 saranno sanzionate con una somma da 100 a 400 euro.

200 EURO DI MULTA PER CHI NON SI FERMA ALL’ALT DELLA POLIZIA

Invece la violazione del comma 1 dell’art. 192 CdS (“Coloro che circolano sulle strade sono tenuti a fermarsi all’invito dei funzionari, ufficiali e agenti ai quali spetta l’espletamento dei servizi di Polizia stradale, quando siano in uniforme o muniti dell’apposito segnale distintivo“), che oggi prevede sempre una somma da 87 a 344 euro, verrà punita con una multa assai più salata da un minimo di 200 a un massimo di 600 euro, più sospensione della patente fino a 1 mese in caso di recidiva nel biennio.

DDL SICUREZZA: NOVITÀ PER CHI FORZA UN POSTO DI BLOCCO

In ultimo, la violazione dell’art. 192 comma 4 del Codice della Strada (“Gli organi di Polizia giudiziaria e di Pubblica sicurezza possono, per controlli necessari ai fini dell’espletamento del loro servizio, formare posti di blocco e, in tal caso, usare mezzi atti ad assicurare, senza pericolo di incidenti, il graduale arresto dei veicoli che non si fermino nonostante l’ordine intimato con idonei segnali“), oggi già pesantemente sanzionata con una multa da 1.362 a 5.456 euro, ove il fatto non costituisca reato di resistenza a pubblico ufficiale o peggio (vedi i dettagli), contemplerà una multa da 1.500 a 6.000 euro e la sospensione della patente da 3 mesi a 1 anno.