Coronavirus: multe più salate se il trasgressore è a bordo di un’auto

Altre misure per contrastare il Coronavirus: multe più salate rispetto al passato, fino a 3.000 euro, con ulteriore inasprimento se il trasgressore è a bordo di un'auto

Nuovo intervento del Governo per contrastare l’emergenza Coronavirus: le multe per chi aggira le misure disposte con i vari DPCM contro la diffusione del Covid-19, a cominciare dal divieto di uscire di casa senza valide ragioni (esigenze lavorative, motivi di salute e stato di necessità, da dichiarare con autocertificazione), diventano infatti ben più salate, fino a un massimo di 3.000 euro + l’aumento di 1/3 se la trasgressione viene commessa a bordo di un’auto.

CORONAVIRUS: MULTE PIÙ SALATE, FINO A 3.000 EURO

È questa la novità più importante del Decreto legge approvato dal Consiglio dei Ministri del 24 marzo 2020 che contiene nuovi provvedimenti urgenti per fronteggiare l’epidemia di Coronavirus. Dunque, se fino a oggi chi violava le misure anti-contagio rischiava l’arresto fino a 3 mesi o un’ammenda di 206 euro per inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità (art. 650 c.p.), da adesso in poi (o meglio, dopo la pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale, attesa a brevissimo) si applica una sanzione amministrativa che va da un minimo di 400 a un massimo di 3.000 euro. Come anticipato, l’importo della sanzione aumenta di 1/3 se il trasgressore viene fermato a bordo di un’auto. Non è previsto invece il fermo amministrativo di auto, moto e veicoli, come qualcuno aveva erroneamente preannunciato.

LE REGIONI POSSONO ADOTTARE MISURE PIÙ SEVERE

Nel corso della conferenza stampa di presentazione del decreto-legge, il premier Giuseppe Conte ha poi specificato che i presidenti delle regioni e delle province autonome possono adottare ulteriori misure restrittive nei territori a maggiore circolazione del Coronavirus, ma sempre in coordinamento con il Governo. Disposta anche la chiusura per 30 giorni delle attività commerciali che non osservano le limitazioni attualmente in vigore.

CORONAVIRUS: PROROGA RESTRIZIONI FINO AL 31 LUGLIO SOLO TEORICA

Infine Conte ha chiarito la questione dell’eventuale proroga delle restrizioni sugli spostamenti delle persone e sull’apertura delle attività produttive fino al prossimo 31 luglio, apparsa stamane su alcune testate. “In realtà non è assolutamente vero”, ha spiegato il Presidente del Consiglio.“A fine gennaio abbiamo deliberato lo stato di emergenza nazionale, dopo che l’OMS ha decretato l’allerta di un’epidemia globale. E fin da allora l’emergenza è stata dichiarata fino al 31 luglio 2020. Ma si tratta solo uno spazio teorico e ho fiducia che finisca prima. Pertanto non significa che le misure restrittive saranno prorogate fino al 31 luglio, anzi siamo pronti in qualsiasi momento, e ci auguriamo prestissimo, ad allentare la morsa delle misure restrittive e superarle”.

Appena sarà disponibile pubblicheremo su questa pagina il testo integrale del nuovo Decreto Legge 24 marzo 2020.