Contromano in autostrada: quali sanzioni?

Sempre più spesso leggiamo notizie di auto che circolano contromano in autostrada, procurando talvolta incidenti molto gravi (e quando non lo fanno è solo questione di fortuna). Sembra impossibile sbagliare il senso di marcia in autostrada eppure succede. I motivi? Principalmente distrazione, trascuratezza nel controllare la segnaletica, stato di alterazione per abuso di alcool o stupefacenti. Pochi invece i casi intenzionali: quasi mai chi entra contromano in autostrada si rende conto di averlo fatto. Nelle prossime righe spieghiamo cosa fare se si imbocca l’autostrada nel senso sbagliato e se si incrocia una vettura contromano. Infine quali sono le sanzioni per la guida contromano in autostrada.

CONTROMANO IN AUTOSTRADA: NUMERI IN AUMENTO

Gli ultimi dati disponibili della Polizia stradale, aggiornati al primo semestre 2022, indicano che nel periodo in esame si sono registrati 53 casi di circolazione contromano su arterie a carreggiate separate: 47 in autostrada o tangenziale/raccordo mentre 6 si sono verificati su viabilità non autostradale, quindi superstrade. Da questi 53 casi sono derivati 12 incidenti stradali con 10 morti e 17 feriti. Quindi un numero relativamente basso d’incidenti ma con un’incidenza molto alta in termini di gravità. Gli incidenti sarebbero potuti essere anche di più ma per fortuna esistono procedure precise e abbastanza efficaci per limitare i danni, nei limiti di una circostanza che può procurare effetti devastanti proprio perché improvvisa e non preventivabile (immaginiamo che tipo di esperienza dev’essere procedere tranquillamente in autostrada e vedersi improvvisamente sbucare di fronte un’auto che procede nella direzione opposta).

COSA FARE SE SI INCROCIA UN’AUTO CONTROMANO IN AUTOSTRADA

Sapere come comportarsi nei casi di emergenza dovrebbe fare parte del percorso formativo di ogni conducente. E incrociare un’auto contromano in autostrada è sicuramente uno di questi: ecco cosa fare se s’incrocia un veicolo che guida contro il senso di marcia.

Diminuire la velocità;

Accendere le frecce di emergenza;

Guidare sulla corsia più a destra;

Non sorpassare altri veicoli;

Mantenere la distanza di sicurezza dai veicoli che precedono;

Se possibile, utilizzare l’area di sosta o l’uscita più vicina;

Evitare di impegnare la corsia di emergenza;

Osservare sempre i pannelli luminosi di avviso, se presenti sull’autostrada, che dovrebbero dare informazioni utili in tempo reale;

Quando al sicuro, segnalare la presenza dell’auto contattando il numero di emergenza 112 e i numeri utili dei gestori autostradali.

GUIDA CONTROMANO IN AUTOSTRADA: COSA FARE NEL SENSO DI MARCIA SBAGLIATO

Discorso simile se ci si trova a guidare un’auto contromano in autostrada per errore. Ecco cosa fare, cercando di mantenere la calma ed evitare manovre improvvise.

Non tentare in alcun modo di fare inversione a U in autostrada;

Accendere immediatamente le frecce di emergenza e le luci (se non già accese);

Guidare fino al bordo più vicino della corsia. Anche se potrebbe sembrare la cosa più sensata spostarsi verso la corsia di emergenza (a sinistra), il fatto di tagliare il traffico frontale di netto potrebbe aumentare il rischio di collisione con le auto provenienti dalla direzione giusta. Quindi meglio accostare al bordo più vicino senza fare manovre eccessive;

Parcheggiare il veicolo vicino alla barriera di sicurezza accostando più vicino possibile alla banchina o al guardrail;

Indossare un giubbotto riflettente, farlo indossare anche a tutti i passeggeri e far uscire tutti, guidatore incluso, con estrema attenzione dal lato passeggero (al riparo dal traffico delle auto in transito che si troveranno dal lato guida) e attendere dietro la barriera. Controllare di non trovarsi su un viadotto e che oltre la barriera ci sia una zona sicura;

Chiamare la Polizia al 112, segnalando il tratto preciso di autostrada e attendere i soccorsi.

SANZIONI PER LA GUIDA CONTROMANO IN AUTOSTRADA

Guidare contromano in autostrada è una manovra talmente pericolosa da richiedere sanzioni particolarmente severe per i trasgressori.

L’articolo 176 comma 19 del Codice della Strada dispone che chi, sulle carreggiate, sulle rampe e sugli svincoli delle autostrade e delle strade extraurbane principali, inverte il senso di marcia e attraversa lo spartitraffico, anche all’altezza dei varchi, nonché percorre la carreggiata o parte di essa nel senso di marcia opposto a quello consentito, è punito con una multa da 2.046 a 8.186 euro, la perdita di 10 punti patente, la revoca della patente e il fermo amministrativo del veicolo per 3 mesi. In caso di recidiva si procede con la confisca del veicolo. Ovviamente si applicano tutte le aggravanti del caso se la circolazione contromano è dovuta ad alterazione psicofisica per l’assunzione di alcol o stupefacenti e, peggio ancora, si provoca un incidente stradale causando il ferimento o la morte di altre persone (reato di omicidio stradale o di lesioni personali stradali gravi o gravissime).

Ricordiamo che in base all’articolo 201 CdS non è necessaria la contestazione immediata della violazione della guida contromano su strade divise da più carreggiate separate.