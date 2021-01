Città più trafficate del mondo: -28% di congestione nel 2020

Sono 13 le città nel mondo che non hanno accusato l’effetto della pandemia sul traffico auto. In Italia invece Roma non è in testa alle città italiane con più traffico nel 2020

La pandemia ha impattato fortemente sul traffico stradale a causa di blocchi e limitazioni e infatti tra le città più trafficate al mondo la congestione è diminuita in 387 località. E’ quanto emerge dal TomTom Traffic Index 2021 che rivela anche quali sono le città con più traffico e in aumento, nonostante l’emergenza Covid-19. Il traffico in Italia ha registrato il suo picco il 4 dicembre 2020 con Genova bloccata sotto la neve. Ecco tutti i dati dell’indagine sul traffico auto nel mondo.

TRAFFICO AUTO NEL MONDO IN CALO PER 387 CITTA’

Se ti stai chiedendo quali sono le città più trafficate al mondo, sappi che Mosca (54%), Mumbai (53%) e Bogotà (53%) restano in cima alla lista per le ore passate in strada ad aspettare. E’ quanto emerge dal rapporto sul traffico stradale nel 2020 in oltre 400 città di 57 Paesi. In 387 città le misure anti Covid hanno portato a una diminuzione media del traffico del -21%. E’ diminuito anche il traffico nelle ore di punta del -28%. Per la classifica delle città più trafficate al mondo nei paragrafi successivi, TomTom ha analizzato i dati provenienti da 600 milioni di dispositivi connessi. “Nel 2020 abbiamo visto un’immagine molto diversa – spiega Ralf-Peter Schäfer, Vice President Traffic and Travel di TomTom. Dai lockdown alle frontiere chiuse, il movimento delle persone è cambiato – ed è cambiato molto velocemente”.

CITTÀ PIÙ TRAFFICATE DEL MONDO NEL 2020: LA CLASSIFICA

Il traffico auto mondiale è diminuito in media del 19% durante il 2020. Il calo maggiore è stato registrato in Nord America (-29% e -40% nelle ore di punta), poi -16% in Europa (-24% nelle ore di punta) e -16% in Asia (-11% nelle ore di punta). Aprile è stato il mese del maggior calo del traffico auto: 216 città tra le più trafficate al mondo hanno dimezzato il tempo perso nel traffico per 20 giorni consecutivi. Tra le 13 città in cui il traffico è aumentato nel 2020, 4 si trovano a Taiwan (in totale sono 5 quelle monitorate dall’indagine nella regione) e 2 in Nuova Zelanda. Sono i Paesi in cui ci sono state meno restrizioni al traffico. Clicca l’immagine sotto per vedere la classifica delle città più trafficate al mondo nel 2020 a tutta larghezza.

CITTÀ PIÙ TRAFFICATE IN ITALIA NEL 2020: LA CLASSIFICA

Il traffico nelle città italiane è diminuito per 5 mesi: marzo-maggio, ottobre e novembre 2020. In media le città italiane con più traffico si sono decongestionate del 20% rispetto 2019 (-29% nelle ore di punta). Palermo è la città italiana con più traffico nel 2020 con un livello di congestione del 29%, comunque in calo del -7% rispetto al 2019. Roma, la città più trafficata d’Italia nel 2019, ha visto il -29% di traffico e definito uno dei cali più significativo dell’ultimo anno, in Italia e in Europa. Clicca l’immagine sotto per vedere la classifica delle città più trafficate in Italia nel 2020 a tutta larghezza.