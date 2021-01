Cellulare alla guida: negli USA è ancora vietato solo ai neopatentati

Il divieto del cellulare alla guida per i neopatentati o gli scuolabus è il motivo per cui negli USA ogni Stato combatte le distrazioni a modo suo

L’uso del cellulare alla guida è tra i maggiori fattori di rischio di distrazione e quindi di incidenti stradali. E’ un concetto ormai chiaro che vede l’impegno solidale delle maggiori autorità ed enti per la sicurezza stradale, inclusa la Federazione Internazionale dell’Automobile. Eppure la notizia del divieto di guidare l’auto con il cellulare in mano nello Stato della Virginia solo dal 1 gennaio 2020, fa accapponare la pelle. E sbalordisce ancora di più il fatto che in molti altri Stati USA, il cellulare alla guida è vietato solo ai neopatentati o in alcune situazioni.

CELLULARE ALLA GUIDA: RISCHIO DISTRAZIONE DEL 2300%

Prima di passare al divieto di usare il cellulare alla guida e delle discutibili leggi USA, è importante comprendere che secondo diversi studi, l’uso del cellulare per scrivere messaggi aumenta il rischio di incidenti del 2300%, perché coinvolge tutti i tipi di distrazione: manuale, visiva e cognitiva. E’ una delle forme di distrazione più pericolose. Ciò nonostante in molti Stati americani, si fa ancora una grande distinzione se ad usare il cellulare alla guida è un neopatentato o un conducente professionista. Cosa ancora più eclatante è il divieto di usare il cellulare solo in alcune zone della città. La Virginia ad esempio è una degli 11 Stati ritenuti più a rischio per le distrazioni al volante dove, solo dal 1 gennaio 2021, scatta una multa da 125 dollari per l’infrazione (250 dollari per i recidivi o se l’infrazione avviene in autostrada).

CELLULARE ALLA GUIDA: DOVE È PERMESSO NEGLI USA

Le leggi USA sul cellulare alla guida sono valide in 48 Stati, ma c’è un’enorme distinzione tra inviare messaggi di testo (vietato per tutti) o parlare al telefono. Ma non solo, in nessuno Stato vige il divieto assoluto di usare il cellulare. Ad esempio, 37 Stati vietano l’uso del cellulare ai conducenti inesperti e in 23 Stati è vietato il cellulare alla guida per i conducenti di scuolabus. A proposito di scuola, sono 6 gli Stati che vietano il cellulare in particolare nei pressi di edifici scolastici. Clicca l’immagine sotto per vedere come cambiano le leggi USA sul cellulare alla guida (divieto assoluto, invio di messaggi, restrizioni per categorie di conducenti).

DIVIETO DEL CELLULARE ALLA GUIDA: LA POSIZIONE DELL’IIHS

Il motivo di così tanta differenziazione delle leggi negli USA si può dedurre dalle dichiarazioni dell’Insurance Institute for Highway Safety. “I conducenti sono distratti da diverse cose, quindi vietare l’uso del telefono non eliminerà la distrazione alla guida. Contromisure più ampie che impediscono ai conducenti di distrarsi o che mitigano le conseguenze della guida distratta, come la tecnologia per evitare gli incidenti, possono essere più efficaci dei divieti sui cellulari”. Una posizione che secondo noi ha effetto sulle leggi per l’omologazione di nuovi veicoli più sicuri, ma che non può sollevare i conducenti da un comportamento responsabile e giustificare cattive abitudini non indispensabili.