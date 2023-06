Autovelox mobile sulla Volante: è obbligatorio il segnale controllo velocità?

L’obbligo di segnalazione dei dispositivi di rilevamento elettronici della velocità non ammette deroghe. Vale anche per l’autovelox mobile sulla Volante. Il chiarimento arriva dalla recente ordinanza 2384 della Corte di Cassazione. I giudici hanno infatti respinto il ricorso nei confronti della decisione del Tribunale di Reggio Emilia. Quest’ultimo aveva confermato l’accoglimento dell’opposizione di un automobilista contro una sanzione inflittagli per la violazione dell’articolo 142, comma 8 del Codice della strada. L’automobilista era stato sanzionato poiché viaggiava alla velocità netta accertata di 98,80 km/h in un tratto stradale dove la velocità massima consentita era di 50 km/h. Entriamo nei dettagli di questa importante decisione della Suprema Corte.

COME FUNZIONA L’AUTOVELOX MOBILE SULLA VOLANTE

L’autovelox mobile sulla Volante può essere classificato in due categorie: i telelaser e i mobile video. L’obiettivo di entrambi i dispositivi è rilevare gli eccessi di velocità. Ma se i dispositivi fissi di rilevamento della velocità utilizzano fotocellule, quelli mobili si avvalgono di raggi laser, infrarossi, fotocamere e videocamere per acquisire i dati necessari. Il telelaser può operare a distanze fino a 1 chilometri ed è in grado di catturare immagini chiare delle infrazioni. In pratica può consentire agli agenti di rilevare eventuali altre violazioni al Codice della strada, come il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza o l’uso del cellulare durante la guida. L’altra tipologia è la telecamera in movimento installata sul tetto della volante. Al di là della tipologia, ogni autovelox mobile deve essere correttamente segnalato.

È OBBLIGATORIO IL SEGNALE CONTROLLO VELOCITÀ SULL’AUTOVELOX MOBILE SULLA VOLANTE?

L’obbligo di segnalazione preventiva dell’autovelox mobile sulla Volante è di carattere generale e si applica a tutte le postazioni di controllo presenti sulla rete stradale. Le modalità di impiego definite dal decreto ministeriale del 15 agosto 2007 non possono derogare questa prescrizione. Sulla base di questa considerazione, per il tribunale sarebbe irragionevole considerare un trattamento differente in base al fatto che i dispositivi di rilevazione siano fissi o in movimento, poiché l’obiettivo della segnalazione è di avvertire gli automobilisti della possibile verifica della velocità al fine di influenzare il loro comportamento di guida. Una decisione che, come approfondiamo nel paragrafo successivo, è stata condivisa anche dalla Corte di Cassazione.

AUTOVELOX MOBILE SULLA VOLANTE: LE MOTIVAZIONI DELLA CASSAZIONE

Il ricorso presentato in materia di autovelox mobile sulla Volante è stato respinto dalla Suprema Corte. Per i giudici, l’articolo 3 del decreto ministeriale del 15 agosto 2007, che esclude l’obbligo di presegnalazione per l’uso di strumenti di rilevamento della velocità in modalità mobile, è in contrasto con l’articolo 142, comma 6-bis del Codice della strada. Quest’ultima è una norma primaria di rango superiore che prevede l’obbligo per tutte le postazioni dedicate a controlli simili presenti sulla rete stradale. Il decreto ministeriale ha solo il compito di stabilire le modalità attuative, come ad esempio l’installazione di messaggi luminosi visibili frontalmente e posteriormente sulle auto che riportano l’iscrizione sintetica “controllo velocità” o “rilevamento velocità”. Di conseguenza, questa disposizione – hanno messo nero su bianco i togati della Cassazione – deve essere disapplicata. Nel caso specifico, il Codice della strada delega al decreto ministeriale solo l’individuazione delle modalità di utilizzo di cartelli o dispositivi luminosi per segnalare preventivamente la postazione di controllo, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione, senza possibilità di derogare alla previsione generale dell’obbligo di presegnalazione.

NORME SULL’AUTOVELOX MOBILE SULLA VOLANTE

L’impiego dell’autovelox mobile sulla Volante deve rispettare le disposizioni di legge in materia. Secondo il Codice della strada, è obbligatorio segnalare in modo adeguato la presenza di tali strumenti, al fine di prevenire situazioni pericolose come frenate brusche o improvvisi rallentamenti. Gli autovelox mobili devono essere utilizzati direttamente dagli agenti delle forze dell’ordine. Nel caso di rilevamento del superamento dei limiti di velocità con l’impiego di strumenti elettronici come i sistemi tutor o gli autovelox, viene applicata una tolleranza pari al 5% o a 5 km/h, se la velocità registrata sia inferiore a 100 km/h. Oltre alle sanzioni pecuniarie, è prevista la decurtazione dei punti dalla patente. Nel caso di un eccesso di velocità compreso tra 10 e 40 km/h, si procede con la decurtazione di 3 punti. La riduzione aumenta a 6 punti nel caso di un superamento di velocità compreso tra 40 e 60 km/h. Infine, se l’eccesso di velocità è superiore a 60 km/h, viene applicata la decurtazione di 10 punti dalla patente.