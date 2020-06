Domanda che prima o poi si sono fatti tutti: appartarsi in auto con il partner è reato? Dal 2016 le cose sono molto cambiate, ecco cosa prevede il Codice Penale

Per molte coppie, soprattutto quelle più giovani che non dispongono di una propria abitazione o del denaro sufficiente per pagare la stanza di un motel, appartarsi in auto è l’unico modo per trovare un po’ di intimità. Fin qui nulla di male se non fosse che, senza le dovute precauzioni, si rischia una salatissima multa per ‘atti osceni’. O addirittura l’arresto in presenza di aggravanti. Dunque appartarsi in auto con il partner è reato o no? Scopriamolo nelle prossime righe.

QUANDO È VIETATO APPARTARSI IN AUTO CON IL PARTNER

Precisiamo subito che l’eventuale reato o illecito amministrativo non riguarda tanto l’atto in sé, ossia fare sesso in auto, quanto la possibilità di essere visti da altre persone. In altri termini non è vietato avere rapporti intimi a bordo di un’auto, ma è vietato farlo in un luogo potenzialmente frequentabile da terzi (incomodi, in questo caso). È bene sottolineare ‘potenzialmente’ poiché, per esempio, non è sufficiente imboscarsi di notte e in una via isolata per essere al sicuro da eventuali noie legali, contando sul fatto che “tanto di lì non passa nessuno”. Se la strada è pubblica o esposta al pubblico, infatti, nulla impedisce che possano comunque transitare delle persone.

SITUAZIONI IN CUI NON SI COMMETTONO ATTI OSCENI IN AUTO

Diverso è il discorso se ci si apparta in un luogo privato non aperto al pubblico, come il giardino di una casa (sempre che non sia visibile da altre abitazioni), o anche pubblico ma molto distante dalla strada principale, ad esempio un sentiero di campagna non frequentato neanche occasionalmente. In questi ultimi due casi non si commette nessun illecito. Farlo invece in un luogo privato ma aperto al pubblico, come il parcheggio di un centro commerciale, anche se chiuso, è un comportamento passibile di sanzione.

DAL 2016 GLI ATTI OSCENI NON SONO PIÙ REATO MA ILLECITO AMMINISTRATIVO

Detto questo, vediamo cosa dispone in proposito la legge italiana. Nel 2016 è avvenuto un cambiamento molto importante con la depenalizzazione degli ‘atti osceni’, retrocessi da reato a semplice illecito amministrativo. Per cui, in base al comma 1 dell’art. 527 del Codice Penale, “chiunque, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti osceni, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000” (prima era prevista invece una condanna da tre mesi a tre anni di carcere). La multa, corrisposta singolarmente a ognuno dei soggetti coinvolti, viene elevata dal prefetto, che decide l’importo in base al verbale trasmessogli dagli agenti che hanno accertato l’infrazione, commisurandolo alla gravità del comportamento (appartarsi in auto con il partner in pieno giorno e in una via frequentatissima è ben più grave che farlo di notte in una via isolata). È prevista comunque la possibilità di fare ricorso.

ECCEZIONE: ATTI OSCENI PRESSO LUOGHI FREQUENTATI DA MINORI

Quindi il carcere per il sesso in auto è escluso del tutto? Non esattamente. Il comma 2 dell’art. 527 c.p. contempla la pena della reclusione da quattro mesi a quattro anni e sei mesi se il fatto è commesso all’interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori, e se da ciò deriva il pericolo che essi vi assistano. Inoltre se il fatto avviene per colpa, si applica pure una sanzione amministrativa pecuniaria da 51 a 309 euro. Si tratta dell’aggravante a cui accennavamo in precedenza. Pertanto chi si apparta nei pressi di una scuola, di un asilo o di un parco in cui sono presenti giochi per bambini, non commette un illecito ma un vero e proprio reato, con tutte le conseguenze del caso.