USA: riparare EV costa +30% alle Assicurazioni, il 10% va demolito

L’indagine condotta da una nota società di consulenza USA sui costi di riparazione delle auto elettriche analizza il gap che c’è rispetto ai veicoli ICE. La società che fornisce soluzioni e servizi tecnologici smart alle Assicurazioni auto, afferma che i costi di riparazione delle EV nel Q1 2024 rimangono significativamente più elevati rispetto ai veicoli a combustione interna, principalmente a causa delle ore di manodopera aggiuntive e alla dipendenza da componenti OEM (Original Equipment Manufacturer). Circa un’auto elettrica su 10 viene liquidata al proprietario come perdita totale, quasi come le auto ICE, che però sono più numerose. Vediamo i dati in dettaglio.

+30% AUTO ELETTRICHE NON RIPARABILI

Il rapporto di Mitchell, intitolato “Plugged-In: EV Collision Insights“, evidenzia un aumento dei tassi di perdita totale per i veicoli elettrici nel Q1 2024. Negli Stati Uniti, i veicoli elettrici sono stati dichiarati perdita totale per il 9,93%, un incremento dell’8% rispetto al quarto trimestre del 2023 e del 30% rispetto al Q3 2023. In Canada, il tasso di perdita totale per i veicoli elettrici è stato del 7,48%.

Nonostante questi incrementi, i tassi di perdita totale per i veicoli elettrici sono comparabili a quelli dei veicoli a combustione interna (ICE), che registrano un tasso del 9,51% negli Stati Uniti e del 7,44% in Canada. Ciò è evidentemente legato al numero crescente di auto elettriche circolanti. La quota di richieste di risarcimento per sinistri di veicoli elettrici è stata del 2,26% nel primo trimestre del 2024, +40% rispetto al Q1 2023.

COSTI DI RIPARAZIONE VEICOLI ELETTRICI +30% RISPETTO A QUELLI ICE

L’analisi delle statistiche assicurative, spiega che la riparazione dei veicoli elettrici risulta più costosa rispetto ai veicoli a combustione interna. Nel Q1 2024, la spesa media per la riparazione di un veicolo elettrico negli Stati Uniti è stata di 6.066 dollari, cioè +29% (o 1.363 dollari in più) rispetto alla media dei costi di riparazione per i veicoli ICE. Riparare un veicolo tradizionale negli USA, è costato in media 4.703 dollari.

RIPARARE EV HA RICHIESTO IL DOPPIO DI ORE DI MANODOPERA

Tra i motivi di questa differenza, la manodopera specializzata è uno dei due fattori principali. Lo avevamo anticipato anche nel 3° Report Aftermarket, in cui abbiamo riportato l’esperienza di un imprenditore italiano, nell’elettrificazione delle sue officine. Una delle principali cause della disparità nei costi di riparazione, secondo l’indagine USA, è il numero di ore di manodopera necessarie. Mitchell ha rilevato che la media delle ore di manodopera per i veicoli elettrici è di 3,04 ore, quasi il doppio rispetto alle 1,66 ore medie richieste per i veicoli ICE. Con un costo medio della manodopera meccanica negli Stati Uniti superiore a 100 dollari l’ora, il valore complessivo delle riparazioni aumenta rapidamente. La gestione delle batterie ad alta tensione, che spesso devono essere disattivate e rimosse prima di procedere con le riparazioni, contribuisce in maniera significativa a questo incremento.

QUASI ESCLUSIVAMENTE RICAMBI ORIGINALI NELLE RIPARAZIONI DI EV

Un ulteriore aspetto critico è la differenza tra i componenti utilizzati nelle riparazioni. Secondo Mitchell, l’89,29% dei componenti installati sui veicoli elettrici danneggiati sono OEM, rispetto al 65,14% per i veicoli ICE. Qui, lo sviluppo di una supply chain basata sulla produzione e fornitura di componenti equivalenti gioca un ruolo fondamentale. Inoltre, i veicoli ICE beneficiano di una maggiore disponibilità di parti recuperate e rigenerate; un vantaggio che per i veicoli elettrici non si è ancora sviluppato.

“Senza un ampio inventario di parti aftermarket e recuperate, è più probabile che le riparazioni in caso di collisione di veicoli elettrici includano parti OEM rispetto a quelli ICE. Le parti dei veicoli elettrici tendono ad essere più leggere per compensare una batteria molto più pesante, rendendole più difficili da riparare”.