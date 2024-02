Texaco introduce gli e-fluid come fornitore OE per auto elettriche

Texaco Lubricants presenta una nuova linea di fluidi e lubrificanti per auto elettriche in risposta all’evoluzione del mercato dei veicoli elettrici. Gli e-fluid Texaco sono stati appositamente sviluppati per il primo riempimento e quindi approvati dagli OE. Vediamo più nel dettaglio questa novità attraverso le informazioni ufficiali diffuse dall’azienda.

CON TEXACO E-FLUID FORNITORE DI PRIMO IMPIANTO OE

L’impegno di Texaco (marchio appartenente a Chevron) nella transizione della sua gamma verso l’elettrificazione si riflette nella composizione della sua nuova gamma di e-fluids. In questo approfondimento abbiamo raccontato di importanti realtà dell’automotive che hanno convertito la produzione verso l’EV. Utilizzando oli base rinnovabili, l’azienda mira a ridurre l’impronta di carbonio durante l’intero ciclo di vita dei prodotti. La strategia rispecchia la visione di molte aziende che si stanno preparando a ridurre e azzerare le emissioni nette di CO2 delle proprie attività e di promuovere soluzioni più sostenibili nel settore automobilistico.

IN ARRIVO ANCHE E-FLUID TEXACO PER VEICOLI COMMERCIALI ELETTRICI

Oltre ad adattarsi alle esigenze del mercato delle auto elettriche, Texaco sta espandendo la sua gamma di e-fluid per includere soluzioni specifiche per veicoli industriali e commerciali. L’azienda spiega che la formulazione di e-fluids dedicati a queste applicazioni, inclusi refrigeranti a bassa conducibilità e grassi per veicoli elettrici (e-grease), vuole soddisfare le esigenze tecniche e operative di un’ampia gamma di clienti. Si tratta di una gamma che sarà introdotta a breve.

TEXACO – CHEVRON: FLUIDI PER VEICOLI ELETTRICI STRATEGICI

Paul Van de Ven, Regional Product Line Manager di Chevron, ha sottolineato l’importanza strategica di questa iniziativa. “Non possiamo negare l’importanza dell’evoluzione in corso nel mercato dei veicoli elettrici e dell’elettrificazione delle attrezzature. Chevron sta sfruttando i suoi punti di forza e le sue capacità per contribuire a guidare il progresso con la rapidità e l’efficienza necessarie per raggiungere gli obiettivi mondiali. La gamma di e-fluids Texaco aiuterà i nostri clienti a raggiungere i loro obiettivi di riduzione delle emissioni e a implementare soluzioni di mobilità elettrica.”