Test alce Jeep Avenger: superato, ma con varie riserve

La Jeep Avenger EV è il primo SUV esclusivamente con motore elettrico e batteria agli ioni di litio del Brand sottoposto al test dell’alce. La prova permette di verificare a quale velocità una sterzata improvvisa diventa difficile da gestire. A dispetto delle sue dimensioni e della potenza modesta il comportamento della Jeep Avenger elettrica sorprende il tester, che trova l’equilibrio solo dopo alcuni tentativi. Ma un conducente comune sarebbe capace di fare lo stesso ed essere pronto a gestire un ostacolo imprevisto alla stessa maniera? Il video del test dell’alce con la Jeep Avenger elettrica è realizzato dal magazine spagnolo Km77, specializzato in test e prove su strada. Ecco i dettagli e i commenti alla prova della Jeep Avenger elettrica.

COME AVVIENE IL TEST DELL’ALCE

Il test dell’alce (o Moose Test) si basa sulla norma ISO 3888-2. In parole più semplici, il collaudatore al volante dell’auto da testare guida fino a una velocità di prova costante. Quando arriva a un punto contrassegnato dai coni sterza improvvisamente per evitare un ostacolo, che potrebbe essere un’altra auto o un animale selvatico. Prima della sterzata il conducente alza il piede dall’acceleratore e la manovra di evitamento avviene solo utilizzando il volante e senza alcun altro comando ma con il sistema di sicurezza ESP attivo. La sterzata si svolge in due fasi:

l’evitamento dell’ostacolo , eseguito a una velocità sempre più alta nelle varie prove. Questo per verificare qual è il limite in cui il volante, le sospensioni, il telaio e gli pneumatici consentono un controllo gestibile anche davanti a un ostacolo imprevisto;

, eseguito a una velocità sempre più alta nelle varie prove. Questo per verificare qual è il limite in cui il volante, le sospensioni, il telaio e gli pneumatici consentono un controllo gestibile anche davanti a un ostacolo imprevisto; il rientro nella traiettoria iniziale(un corridoio di coni largo 3 metri) senza richiedere eccessive correzioni di volante e senza abbattere coni. Si possono verificare in caso di sovrasterzo (tendenza al testacoda) o sottosterzo (le ruote anteriori scivolano lateralmente e l’auto allarga la traiettoria) entrambi comportamenti di un’auto che ha raggiunto i suoi limiti di stabilità;

Oltre al test dell’alce, la Jeep Avenger elettrica è stata messa alla prova anche nello slalom tra i coni a velocità costante (circa 70 km/h). In questo test la tendenza al rollio (l’auto si corica lateralmente) è esasperata per portare al limite l’aderenza degli pneumatici. Ecco come sono andate le due prove sulla Jeep Avenger elettrica nel video qui sotto.

TEST ALCE: LA AVENGER “FUNZIONA” SOLO SE SI ATTIVANO I SISTEMI DI ASSISTENZA

Nel primo tentativo di schivata ostacolo con la Jeep Avenger, la velocità è di 75 km/h, due in meno rispetto a quella di riferimento per questa prova. Ciononostante ha reazioni inaspettate: “Lo slittamento dell’asse posteriore è evidente, le sospensioni sono molto morbide e non mi aspettavo che avesse questa mancanza di controllo”, riporta il tester del magazine. L’auto è equipaggiata con pneumatici estivi Goodyear EfficientGrip Performance 2 nella misura 215/55 R18. Nei successivi tentativi, anche aumentando la velocità, le reazioni sono migliorate, ma solo perché il guidatore ha stuzzicato l’intervento dei sistemi di assistenza, che hanno preso il controllo della situazione. “Ho cambiato il mio stile di guida. Nel primo tentativo sono stato gentile con il volante, negli altri sono stato più brusco”, dichiara il collega spagnolo. “Se si è più bruschi, si forza l’intervento degli aiuti elettronici che controllano meglio l’auto anche a 77 km/h”.

TEST SLALOM TRA I CONI CON LA JEEP AVENGER ELETTRICA

Secondo il magazine spagnolo, la partenza da fermo della Jeep Avenger è normale, non scatta come altre auto elettriche. “Il rollio laterale è moderato e scorre bene tra i coni. Ciò che piace di meno è il feeling del volante: trasmette poche sensazioni sull’aderenza con la strada e in accelerazione; sembra che l’asse anteriore galleggi”.