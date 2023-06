Tesla in car sharing a Cagliari: prima volta in Italia

Noleggiare una Tesla in car sharing? A Cagliari presto si potrà fare e sarà la prima volta in Italia. Da luglio 2023, infatti, la società che gestisce il car sharing nel capoluogo sardo aggiungerà alla sua flotta il SUV di medie dimensioni Tesla Model Y, forte di un’autonomia di oltre 500 km.

TESLA MODEL Y IN CAR SHARING A CAGLIARI

100% elettrica, la Tesla Model Y è spinta da un doppio motore, a trazione integrale, che offre prestazioni di tutto rispetto: accelerazione 0-100 km/h in soli 3,7 secondi, sottratto il rollout, e velocità massima di 250 km/h. Omologata per 5 posti, dichiara un’autonomia di oltre 533 km con una singola ricarica. Ma se si hanno pretese minori, nelle stazioni Supercharger Tesla occorrono appena 15 minuti per ricaricare fino a 241 km. Inoltre è un’auto molto sicura: la Model Y ha ottenuto infatti 5 stelle, cioè il punteggio massimo, nella valutazione di sicurezza Euro NCAP del 2022.

COME NOLEGGIARE LA TESLA MODEL Y A CAGLIARI

Noleggiare una Tesla Model Y in car sharing a Cagliari, dai primi di luglio 2023, è semplicissimo. Ecco i passaggi da compiere.

Scaricare l’app Playcar Car Sharing per Android o iOs e creare un account;

Assicurarsi di avere una patente B (o superiore) emessa da almeno un anno e un documento d’identità sottomano;

Inserire un metodo di pagamento (carta di debito o credito è indifferente);

Attendere l’approvazione dei documenti (da 4 a 48 ore);

Accedere all’app, cercare sulla mappa il veicolo più vicino e prenotarlo.

La Tesla Model Y in car sharing si potrà usare in modalità Round Trip e Rental.

La modalità Round Trip è dedicata a chi vuole un veicolo riservato per almeno un’ora. Con questa soluzione si è vincolati a riportare il veicolo nel parcheggio in cui è stato preso. Il noleggio si può prenotare, anche con largo anticipo, indicando data e ora di inizio e fine prenotazione. La tariffa è calcolata sulla base del tempo e della distanza percorsa (costo orario + costo chilometrico).

La modalità Rental è ideale invece per i viaggi a lunga percorrenza. Basta prenotare l’auto per un giorno o più e riportarla dove è stata presa. Nel costo del noleggio è compreso un plafond chilometrico (150 km al giorno, cumulabile su più giorni o illimitato); il carburante non è incluso. Le tariffe di questo servizio sono variabili e possono essere visualizzate sull’app, cliccando sul bottone P logo in basso al centro sulla mappa e poi su ‘Prenota in Rental’.

Per ulteriori informazioni sulle tariffe per il noleggio in car sharing della Tesla Model Y a Cagliari, cliccare qui.

A CAGLIARI LA PRIMA TESLA IN CAR SHARING SUL TERRITORIO ITALIANO

“Siamo orgogliosi di essere i primi in Italia a investire nello sharing con la Tesla”, ha detto Alessio Mereu, amministratore di Playcar, l’azienda che gestisce la sharing mobility a Cagliari e anche a Quartu Sant’Elena e a Liverno. “In Nord Europa, dove i volumi di vendita delle elettriche sono più alti, esistono già servizi di car sharing con i veicoli di Elon Musk, ma in Italia siamo i primi. In questo modo soddisferemo le esigenze di chi vuole provare l’emozione di una guida rilassante con tutti i benefici legati all’alta tecnologia di cui è dotata la Model Y, anche in termini di sicurezza. E con un’autonomia di 533 km i nostri clienti potranno spostarsi con facilità anche al di là del perimetro urbano di Cagliari, scoprendo la comodità della guida elettrica anche lungo gli incantevoli scenari delle coste sarde e l’originale paesaggio interno dell’isola”.