Stellantis apre una Gigafactory in Francia con Mercedes

Stellantis ha tagliato il nastro della prima gigafactory per la produzione di batterie al litio delle auto elettriche in Francia. L’operazione è frutto dell’accordo con Total Energies e Mercedes Benz, gli altri partner che partecipano ad ACC (Automotive Cells Company), la società fondata proprio da Stellantis e Total Energies – Saft Group nel 2020, a cui si è aggiunto poi il costruttore tedesco. Ecco in che modo Stellantis sfrutterà lo stabilimento francese di batterie e quali sono i piani in Europa.

GIGAFACTORY STELLANTIS IN FRANCIA PER LE BATTERIE AL LITIO

Lo stabilimento partecipato da Stellantis in Francia per la produzione di batterie ad alto voltaggio, sarà il primo dei 3 siti produttivi in Europa. Il gruppo ha confermato che ce ne sarà uno operativo anche in Italia a partire dal 2026, secondo i piani che prevedono l’avvio della gigafactory a Termoli, sempre tramite ACC. Mentre il primo sito in Francia si trova a Douvrin e avrà una capacità di produzione iniziale di 13 gigawattora (GWh), che aumenterà a 40 GWh entro il 2030 con un’impronta di CO2 minima, assicura Stellantis.

STELLANTIS STA INVESTENDO IN DIVERSE CHIMICHE PER LE BATTERIE AL LITIO

Stellantis sta rivolgendo molta attenzione anche a nuove chimiche per le batterie delle auto elettriche, investendo nelle batterie allo stato solido di Factorial e nelle batterie al litio-zolfo di Lyten. “All’inizio di questa partnership nel 2020, abbiamo concordato un’ambiziosa tempistica globale per lo sviluppo di batterie per veicoli elettrici che alimenterebbero il nostro piano per elettrificare la mobilità”, ha affermato Carlos Tavares, CEO di Stellantis. “Mentre mettiamo in atto la nostra strategia Dare Forward 2030, con l’obiettivo di azzerare le emissioni di carbonio entro il 2038, Stellantis sta contribuendo attivamente alla transizione europea dell’elettrificazione con soluzioni ev all’avanguardia”.

PIANI STELLANTIS PER LE BATTERIE AL LITIO E LE AUTO ELETTRICHE NEL MONDO

La gigafactory francese contribuirà all’obiettivo di Stellantis di aumentare la capacità di produzione di batterie a 250 GWh in Europa entro il 2030 ed entro il 2025 saranno assunti almeno 600 dipendenti. La produzione Stellantis da 5 gigafactory in Europa e Nord America e ulteriori contratti di fornitura punta a circa 400 GWh di capacità entro il 2030. Il ventaglio dell’offerta EV Stellantis include 24 modelli che diventeranno 47 in Europa entro la fine del 2024 e oltre 75 modelli a livello globale con vendite di 5 milioni entro il 2030, secondo i piani Stellantis.