Ricarica auto elettriche: l’Italia è il 4° Paese più costoso in Europa

Esattamente come avviene con i prezzi del carburante, anche i costi della ricarica auto elettriche variano a Paese a Paese in base a diversi fattori. E in quest’ambito l’Italia si distingue in negativo, piazzandosi al 4° posto nella classifica degli Stati europei dove la ricarica costa di più. Peggio di noi solamente Danimarca, Belgio e Repubblica Ceca.

RICARICA AUTO ELETTRICHE: COSTI IN AUMENTO IN EUROPA E IN ITALIA

L’indagine sui costi delle ricariche delle auto elettriche in Europa, a cura del comparatore irlandese Switcher su dati Eurostat, ha rilevato che a fine 2022 i costi medi di ricarica per un viaggio su strada di 100 km sono aumentati del +21% rispetto al primo semestre dello stesso anno, mentre in Italia l’aumento è stato del +18%. Probabile che abbia pesato la crisi energetica conseguente alla guerra in Ucraina, tuttavia ricaricare un veicolo elettrico costa sempre meno che rifornire di carburante i veicoli a benzina o diesel. La differenza però può essere ampia o può essere minima, il costo di una ricarica dipende infatti dalla marca e dal modello dell’auto, dal prezzo dell’energia, dal tipo di ricarica (domestica o pubblica, standard o fast), dall’eventuale sottoscrizione di un abbonamento e così via. In Irlanda, per esempio, in base a questi e ad altri fattori gli automobilisti possono pagare tra 6 e 30 euro per ricaricare completamente il proprio veicolo elettrico a casa a una tariffa standard. Una forbice davvero notevole.

COSTO RICARICA AUTO ELETTRICHE: LE DIFFERENZE TRA I PAESI EUROPEI

Ancora più evidente la differenza tra i vari Paesi europei. Ricaricare un’auto elettrica in Kosovo, il Paese più economico, costa in media 3,92 euro (parliamo di una ricarica completa) e per fare 100 km si spendono appena 1,14 euro; in Danimarca, la nazione più cara, la ricarica costa invece 36,17 euro e per un tragitto di 100 km si spendono 10,53 euro. In Italia non siamo messi tanto meglio, visto che per una ricarica completa occorrono in media 22,43 euro e per 100 km si spendono 6,53 euro. Per Switcher i fattori che influiscono maggiormente sui diversi costi di ricarica nei vari Paesi europei sono essenzialmente tre:

situazione geopolitica;

uso di energie rinnovabili nel mix energetico del Paese;

applicazione di tasse, imposte e sussidi.

Poi c’entrano anche i costi di rete, le condizioni meteorologiche e le politiche di protezione ambientale.

RICARICA AUTO ELETTRICA: I PAESI DOVE COSTA MENO

Cliccando sulla seguente tabella si può leggere la classifica completa dei costi di ricarica, Paese per Paese. La tabella, considerando il costo per kWh applicato in ciascun Stato, riporta il costo medio per una ricarica domestica completa e il costo medio necessario per percorrere 100 km. Curiosamente i prezzi sono più alti dove c’è un’ampia diffusione di auto elettriche (come in Danimarca), mentre sono più bassi dove c’è scarsa diffusione. Ci sono comunque delle eccezioni, ad esempio in Repubblica Ceca i costi di ricarica sono alti ma la diffusione di BEV è ancora modesta.

N.B. Ucraina e Turchia sono state escluse dai dati Eurostat (2022-S2), quindi non rientrano nello studio. Inoltre i costi del Regno Unito derivano da una fonte separata e potrebbero non essere direttamente comparabili.