Polestar 4: aperti gli ordini in Italia, prezzi e uscita

La gamma Polestar si rinnova con il debutto della Nuova Polestar 4. Si tratta di un SUV Coupé svelato, per la Cina, lo scorso anno e ora pronto al debutto globale. Il marchio ha appena annunciato, infatti, l’apertura degli ordini della Nuova Polestar 4 per l’Italia oltre che per altri mercati europei. Le consegne non sono immediate (si parte da agosto 2024). I clienti interessanti, però, possono già ordinare la vettura.

LE CARATTERISTICHE DELLA POLESTAR 4

La Nuova Polestar 4 è un vero e proprio SUV Coupé, con un stile sportivo e una carrozzeria dalla linea allungata. Le dimensioni del modello sono:

4,84 metri di lunghezza

2,139 metri di larghezza

1,534 metri di altezza

2,999 metri di passo

La Polestar 4 è stata sviluppata a partire dalla piattaforma SEA del Gruppo Geely. All’interno dell’abitacolo sono inclusi due display, uno da 15,4 pollici per il sistema di infotaiment, basato su Android Auto Automotive OS e su Snapdragon Cockpit Platform, e uno da 10,2 pollici per la strumentazione di bordo. Ci sono sei colori per la carrozzeria oltre a varie opzioni anche per gli interni, con la possibilità di aggiungere i sedili anteriori ventilati in Nappa.

POLESTAR 4: MOTORE E AUTONOMIA

La Nuova Polestar 4 arriva in Italia con due varianti Long Range. Per i clienti sarà possibile scegliere tra:

Long range Single motor con un motore elettrico da 272 CV di potenza e 343 Nm di coppia

con un motore elettrico da 272 CV di potenza e 343 Nm di coppia Long range Dual motor con due motori elettrici per una potenza complessiva di 544 CV e 686 Nm

Per entrambe le varianti c’è una batteria con capacità di 100 kWh. Grazie a questa batteria, l’autonomia della Polestar 4 nel ciclo WLTP risulta pari a:

610 chilometri per la versione Single motor

per la versione 580 chilometri per la versione Dual motor

Da notare che c’è la possibilità di sfruttare la ricarica in corrente continua con una potenza massima di 200 kW. Con la ricarica in corrente alternativa, invece, è possibile arrivare fino a 22 kW. In futuro, inoltre, Polestar introdurrà la funzionalità vehicle-to-load.

POLESTAR 4: IL LISTINO PREZZI

A disposizione dei clienti interessanti alla Nuova Polestar 4 ci sono due versioni. L’elettrica è ordinabile nelle varianti:

Long range Single motor con un prezzo di 66.900 euro

Long range Dual motor con un prezzo di 73.900 euro

I prezzi rivelati da Polestar per la sua nuova vettura si riferiscono al mercato tedesco. Per l’Italia, quindi, il listino potrebbe essere leggermente differente (le varianti disponibili resteranno le due citate) con un ritocco verso l’alto di qualche centinaia di euro. Da notare che la dotazione di serie può essere personalizzata con i seguenti Pack:

Pilot Pack : 1.500 euro; il pacchetto include il sistema Pilot Assist e tutte le sue funzioni estese

: 1.500 euro; il pacchetto include il sistema Pilot Assist e tutte le sue funzioni estese Plus Pack : 5.500 euro; il pacchetto arricchisce la dotazione con l’impianto Premium Harman Kardon, i fari Pixel LED, il climatizzatore a 3 zone e altro ancora

: 5.500 euro; il pacchetto arricchisce la dotazione con l’impianto Premium Harman Kardon, i fari Pixel LED, il climatizzatore a 3 zone e altro ancora Pro Pack : 2.000 euro; il pacchetto aggiunge i cerchi Pro da 21 pollici e le cintura di sicurezza con striscia in oro svedese

: 2.000 euro; il pacchetto aggiunge i cerchi Pro da 21 pollici e le cintura di sicurezza con striscia in oro svedese Performance Pack: 4.500 euro (disponibile solo per la Dual Motor); questo pacchetto aggiunge i cerchi Performance da 22 pollici, la messa a punto del telaio Polestar Engineered, i freni Brembo e accenti in oro svedese

Le consegne della Nuova Polestar 4 prenderanno il via nel corso del prossimo mese di agosto. Il configuratore è già online sul sito ufficiale.