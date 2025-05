Noleggio auto elettriche e ibride: pro e contro tra scelte e opportunità

Negli ultimi anni, la sostenibilità è diventata una leva centrale nell’evoluzione del settore auto. Dalla progettazione dei veicoli alla mobilità quotidiana, la riduzione delle emissioni e il miglioramento dell’efficienza sono obiettivi sempre più presenti. Anche in Italia, il mercato del noleggio si sta adeguando a questa transizione ecologica. Vicenza, ad esempio, è una città simbolo di questa transizione, anche per chi deve affrontare un viaggio, un appuntamento di lavoro o una vacanza e noleggiare un’auto elettrica o ibrida può rappresentare una scelta consapevole e attenta anche alla sicurezza, ma con alcuni aspetti da non sottovalutare.

PERCHÉ IL NOLEGGIO DI AUTO ELETTRICHE E IBRIDE STA GUADAGNANDO POPOLARITÀ

Sempre più operatori di noleggio inseriscono in flotta modelli elettrici e ibridi, spinti non solo dalla domanda di clienti privati e business, ma anche dagli obiettivi europei di decarbonizzazione. E’ noto che i vantaggi dei veicoli elettrificati uniscono soluzioni tecniche avanzate a un impatto ambientale minore o zero alla guida, con migliori consumi, comfort e sicurezza. Vediamo perché stanno diventando un’opzione valida per chi guida sulle strade italiane.

TECNOLOGIE DI SICUREZZA PIÙ AGGIORNATE CON LE AUTO ELETTRIFICATE

Le auto ibride (intese come Mild Hybrid, Full Hybrid e Plug-in) ed elettriche in circolazione sono spesso di ultima generazione e includono anche sistemi di assistenza alla guida di livello avanzato come gli ADAS obbligatori dal 2024. Tra questi:

Frenata automatica d’emergenza

Assistenza al mantenimento di corsia

Cruise control adattivo

Sistema di rilevamento angoli ciechi

Frenata rigenerativa (che aiuta a ridurre l’usura dei freni e recuperare energia utile)

Queste dotazioni, ormai diffuse, migliorano la sicurezza attiva, anche se vanno sempre integrate con una guida attenta ed evitando distrazioni legate all’eccessiva fiducia che l’assistenza alla guida può indurre nel conducente.

EMISSIONI RIDOTTE, MA CON UNA GUIDA CONSAPEVOLE

Un punto di forza dei veicoli elettrificati è la riduzione di emissioni durante l’uso. Le auto ibride affiancano motore elettrico e termico, riducendo notevolmente le emissioni in città grazie anche al recupero di energia e una modesta autonomia in modalità Electric. Ciò le rende più adatte alla guida urbana, anche in ZTL e aree a traffico limitato, dove spesso godono di esenzioni o agevolazioni. Tuttavia, è bene informarsi sui regolamenti locali, che possono variare da città a città. Bisogna però ricordare che anche se le auto elettriche non hanno una marmitta, contribuiscono in parte a una quota di emissioni di particolato da freni e pneumatici, che nelle auto elettriche si usurano più velocemente per la coppia più alta e il peso maggiore.

COSTI DI UTILIZZO INFERIORI, MA ATTENZIONE ALLA RICARICA

Con i carburanti tradizionali soggetti a fluttuazioni, i veicoli elettrici possono offrire una maggiore prevedibilità di spesa, soprattutto se si ha accesso a colonnine di ricarica convenzionate, punti di ricarica aziendali o se si ha un impianto fotovoltaico:

Le ricariche , in molti casi, costano meno di un pieno di benzina, a seconda dei contratti stipulati con gli operatori e della potenza di ricarica;

, in molti casi, costano meno di un pieno di benzina, a seconda dei contratti stipulati con gli operatori e della potenza di ricarica; I modelli ibridi consumano meno, ma richiedono comunque carburante e se l’auto è Plug-in, richiede che la batteria ad alta tensione sia carica per poter ridurre emissioni e consumi.

Tuttavia, i tempi di ricarica, la disponibilità delle colonnine e i costi delle ricariche veloci possono influenzare l’esperienza d’uso, specie nei viaggi lunghi.

TECNOLOGIA A BORDO: PIÙ EFFICIENZA E MENO DISTRAZIONI

Oltre alla motorizzazione, molte auto elettriche e ibride dispongono di sistemi infotainment e interfacce digitali avanzate, utili per monitorare i consumi, calcolare l’autonomia residua e ottimizzare la guida. Ormai quasi tutti i modelli di auto più recenti supportano Apple CarPlay, Android Auto e comandi vocali, migliorando la concentrazione su strada e riducendo le distrazioni. In parallelo, i servizi di noleggio si stanno digitalizzando: app per prenotazioni rapide, gestione tramite smartphone e tracciamento in tempo reale stanno diventando standard. Una comodità in più per i viaggiatori digitali.

INFRASTRUTTURE IN EVOLUZIONE

L’Italia sta investendo nella mobilità elettrica, ma la capillarità delle infrastrutture di ricarica non è ancora omogenea. Le principali città e tratte autostradali sono ben servite da reti come Enel X o Be Charge, ma in alcune aree rurali o di montagna l’accesso può essere limitato.

Vicenza tuttavia è un esempio positivo: la città ha ampliato i punti di ricarica e incentivato la mobilità sostenibile, rendendo più semplice il noleggio e l’uso quotidiano di auto a basse emissioni. Se stai pensando a un viaggio in città vale la pena esplorare le offerte di noleggio auto a Vicenza, dove gli operatori stanno ampliando le loro flotte eco-compatibili.

DOVE TROVARE AUTO A NOLEGGIO ECOLOGICHE

Sono sempre di più le piattaforme online che permettono di filtrare l’offerta per tipo di alimentazione, emissioni o accesso alle ZTL. Che si cerchi un’elettrica urbana o un SUV ibrido per lunghi spostamenti, il confronto tra modelli, dotazioni e costi è semplice e trasparente. Tra le soluzioni disponibili c’è anche EconomyBookings, che consente di selezionare veicoli ecologici e confrontare facilmente prezzi e condizioni. Un vantaggio in più, specie dove il trasporto pubblico è carente.

CONSIGLI PRATICI PER CHI GUIDA PER LA PRIMA VOLTA

Se non hai mai guidato un’elettrica o un’ibrida, meglio prepararsi per tempo:

Scarica un’app per localizzare le stazioni di ricarica ;

; Pianifica tappe e tempi tenendo conto dell’autonomia residua;

tenendo conto dell’autonomia residua; Chiedi al noleggiatore di spiegarti le funzioni principali del veicolo ;

; Controlla se puoi accedere alle ZTL gratuitamente nel Comune dove ti trovi;

UNA MOBILITÀ PIÙ CONSAPEVOLE E SICURA

Noleggiare un’auto oggi non è più solo una questione di dimensioni o tipo di alimentazione. È una scelta che riflette abitudini, esigenze di viaggio e attenzione alla sicurezza. I veicoli elettrici e ibridi possono richiedere un periodo di adattamento se si proviene da un’auto a combustione interna ICE pura, ma offrono diversi vantaggi in termini di comfort, sicurezza e sostenibilità. Con le giuste informazioni e qualche accorgimento, possono trasformare ogni spostamento in un’esperienza più eco-responsabile.