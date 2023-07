Mobilità sostenibile: Milano settima in Europa grazie ai bus elettrici

Nella classifica 2023 di Clean Cities del report “Thank You For Sharing – The state of shared & zero-emission mobility in european cities”, che ha testato 42 città europee per vedere chi sta facendo meglio in materia di mobilità sostenibile, Milano fa una bella figura piazzandosi in settima posizione dietro le solite oasi green del nord Europa ma davanti a capitali importanti come Berlino, Bruxelles, Stoccolma, Madrid e Londra. A spingere in alto il capoluogo lombardo è soprattutto la rete di bus a zero emissioni, giudicata tra le migliori del continente, mentre resta ancora deficitaria la situazione delle ricariche pubbliche per auto elettriche, un aspetto su cui Milano (e non solo) può e deve migliorare.

MOBILITÀ SOSTENIBILE IN EUROPA: COPENAGHEN LA MIGLIORE

Clean Cities, il network europeo di oltre 80 organizzazioni ambientaliste e della società civile per una mobilità urbana sostenibile e a zero emissioni, ha stilato la classifica considerando quattro principali indicatori:

disponibilità di biciclette (tradizionali e a pedalata assistita) e monopattini elettrici in modalità sharing ogni 1.000 abitanti;

(tradizionali e a pedalata assistita) e monopattini elettrici in modalità sharing ogni 1.000 abitanti; disponibilità di auto elettriche in modalità sharing ogni 1.000 abitanti;

in modalità sharing ogni 1.000 abitanti; percentuale di autobus a emissioni zero (elettrici, fuel cell, ultracapacitor e filobus) nella flotta del trasporto pubblico locale;

(elettrici, fuel cell, ultracapacitor e filobus) nella flotta del trasporto pubblico locale; disponibilità di infrastrutture di ricarica pubbliche per veicoli elettrici ogni 1.000 abitanti.

A ciascuno di questi indicatori è stato assegnato un punteggio in percentuale da 0 a 100, in base ai risultati raggiunti da ciascuna città, a sua volta tradotto in lettere dalla A alla F, dove A indica le città che stanno facendo meglio in termini di mobilità sostenibile (da 80 a 100% dei risultati raggiunti) e F quelle che stanno facendo peggio (sotto il 10%).

Copenaghen, capitale della Danimarca, è la città europea che sta accelerando più di tutti a livello di mobilità elettrica e condivisa con un eccellente score dell’87%, ottenuto soprattutto grazie alla grande disponibilità di auto elettriche in sharing e punti di ricarica. Al secondo posto c’è Oslo e al terzo Parigi. Tuttavia il report di Clean Cities prevede che la capitale francese perderà presto questa posizione di privilegio a causa della scelta di vietare il noleggio condiviso di monopattini elettrici.

MILANO SETTIMA IN EUROPA IN TERMINI DI MOBILITÀ SOSTENIBILE

Come detto, Milano occupa un’incoraggiante settima posizione europea, dovuta principalmente all’ottimo numero di bus a zero emissioni e alla vasta rete di bici e monopattini in sharing. Meno buona, invece, la situazione delle colonnine di ricarica pubbliche, che il report considera largamente insufficiente rispetto al fabbisogno.

E le altre grandi città italiane? Così così Torino, male Roma (dove pesa una situazione dei bus ben oltre l’imbarazzante) e molto male Napoli. Che però sono in ‘buona’ compagnia, considerando i risultati assai deficitari di città apparentemente insospettabili come Londra (appena meglio di Roma), Barcellona, Valencia, Dublino e Manchester.

Cliccando sulla seguente immagine potete visualizzare le prime 10 posizioni della classifica 2023 “Thank You For Sharing – The state of shared & zero-emission mobility in european cities”, mentre per la graduatoria completa basta seguire questo link.

ELETTRICO E SHARING IN AUMENTO, MA CON FORTI DIFFERENZE TRA I VARI PAESI

Volendo sintetizzare al massimo, il report di Clean Cities suggerisce che:

la mobilità condivisa si sta evolvendo rapidamente , anche se in maniera differente tra le diverse città. Su questo influiscono le differenti normative dei Paesi. Per esempio nel Regno Unito il noleggio dei monopattini è ancora in fase di sperimentazione;

, anche se in maniera differente tra le diverse città. Su questo influiscono le differenti normative dei Paesi. Per esempio nel Regno Unito il noleggio dei monopattini è ancora in fase di sperimentazione; diverse città (e Milano è tra queste) sono sulla buona strada per avere un trasporto pubblico a emissioni zero entro, o anche prima, il 2030 , mostrando la via da seguire alle altre;

, mostrando la via da seguire alle altre; il car sharing elettrico è in rapida fase di lancio e sta crescendo in molte città. Tuttavia nel car sharing sono ancora prevalenti i motori a combustione;

le città stanno incrementando la fornitura di infrastrutture di ricarica, ma con notevoli differenze in tutta Europa.

Per ulteriori dettagli sul report che fotografa lo stato della mobilità sostenibile in Europa si possono scaricare il briefing completo e la relazione tecnica (entrambi in inglese).