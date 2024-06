Kia: tutte le auto elettriche in sconto fino a 16.000 €

Con il rapido esaurimento degli incentivi statali per auto elettriche, molte case si stanno attivando per agevolare lo stesso gli automobilisti che desiderano passare alla mobilità alla spina. Qualche giorno fa abbiamo parlato della promozione di Tesla, oggi invece tocca alla sudcoreana Kia che offre sconti fino a 16.000 su tutta la gamma elettrica anche senza rottamazione, fino al 30 giugno 2024.

QUALI SONO LE KIA ELETTRICHE

La gamma elettrica di Kia è composta attualmente da quattro modelli: Niro EV, EV6, EV6 GT ed EV9. Senza incentivi il crossover Niro EV costa a partire da 32.000 euro, mentre Kia EV6 (Auto dell’anno 2022) parte da 48.950 euro, EV6 GT costa da 64.450 euro e il suv EV9, a sua volta World Car of the Year 2024, da 76.450 euro. Non si tratta pertanto di automobili economiche e pertanto bene fa Kia a continuare la promozione anche senza incentivi statali.

KIA ELETTRICHE CON LO SCONTO: NIRO EV ED EV6

Ma a quanto ammontano gli ecoincentivi Kia per la gamma elettrica? La Niro EV può contare su un contributo del valore di 6.000 euro, anche senza rottamazione. Il beneficio è riservato sia ai clienti privati che a quelli business. Lo stesso contributo è valido anche per Niro PHEV (Plug-in Hybrid) nell’allestimento Business e Style con Eco pack, che peraltro risulta ancora nella disponibilità dell’Ecobonus statale. Per la EV6, invece, il contributo dell’ecoincentivo Kia può arrivare fino a 16.000 euro in caso di leasing finanziario K-Lease, anche senza rottamazione, e pure in questo caso si rivolge a clienti privati e a partite Iva. La proposta K-Lease per i privati parte da rate mensili di 259 euro.

ECOINCENTIVI KIA 2024 ANCHE SU EV9

Per EV9, infine, gli ecoincentivi Kia comportano uno sconto fino a 8.000 euro in caso di leasing finanziario K-Lease, con o senza rottamazione. Per i privati, EV9 è disponibile con K-lease a partire da 699 euro al mese. La scelta di sostituirsi allo Stato continuando con gli incentivi per le auto elettriche riflette la strategia globale del marchio sudcoreano: quella di diventare leader nella fornitura di soluzioni di mobilità sostenibile e di rendere i modelli elettrici ed elettrificati sempre più accessibili ai consumatori. Tutte le offerte elencate nella pagina sono valide fino al 30 giugno 2024, per ulteriori informazioni consultare il sito ufficiale di Kia Italia.