I difetti più frequenti delle auto elettriche: quanto costa ripararle?

Sulla manutenzione delle auto elettriche e ibride abbiamo pubblicato vari approfondimenti negli Aftermarket Report di SICURAUTO.it. Tuttavia la riparazione delle auto elettriche in caso di guasti o difetti di progettazione sono un terreno ancora ampiamente inesplorato. Una nota compagnia assicurativa nel Regno Unito ha pubblicato un report dettagliato sui costi di riparazione per i difetti più frequenti che hanno generato richieste di risarcimento. Si conferma così che la batteria di trazione è il componente più costoso in assoluto – evidenza nota da tempo -, ma ci sono molti altri componenti che si guastano più spesso sulle auto elettriche.

DIFETTI PIÙ FREQUENTI AUTO ELETTRICHE E COSTO MEDIO RIPARAZIONE

L’analisi ha preso in esame 800 richieste di risarcimento, evidenziando che le riparazioni per veicoli elettrici risultino mediamente più costose, tra il 30% e il 50%, rispetto alle auto con motore a combustione interna. I problemi principali più frequenti sono:

Moduli di controllo della carica della batteria : fondamentale per la gestione energetica delle auto elettriche risulta avere un costo medio di riparazione pari a 1.311 £ .

: fondamentale per la gestione energetica delle auto elettriche risulta avere un pari a . Power Distribution Unit (PDU) : forniscono energia a tutti i carichi critici all’interno del sistema del veicolo elettrico (EV), inclusi i carichi di trazione e ausiliari , la loro riparazione comporta una spesa media di 747 £ .

: forniscono energia a tutti i carichi critici all’interno del sistema del veicolo elettrico (EV), inclusi , la loro riparazione comporta una spesa media di . Spie luminose del cruscotto : spesso segnale di problemi più gravi, la loro sostituzione costa in media 875 £ .

: spesso segnale di problemi più gravi, la loro sostituzione costa in media . Ammortizzatori : nonostante i veicoli elettrici abbiano meno parti mobili rispetto ai veicoli a combustione interna, gli ammortizzatori restano un punto critico, con un costo di riparazione di 588 £ .

: nonostante i veicoli elettrici abbiano meno parti mobili rispetto ai veicoli a combustione interna, gli ammortizzatori restano un punto critico, con un costo di riparazione di . Spie di avaria accese: costo riparazione 875,00 £ .

accese: costo riparazione . Ammortizzatori : 588,86 £ .

: . Bracci delle sospensioni : 683,43 £ .

: . Condensatori dell’aria condizionata : 837,67 £ .

: . Solenoidi e interruttori della chiusura centralizzata : 371,11 £ .

: . Sensori di pressione del condizionatore d’aria : 472,82 £ .

di pressione del : . Raffreddamento/Riscaldamento HV : 914,76 £ .

: . Sistema infotainment: 860,63 £.

Secondo il report la batteria di trazione ad alta tensione rimane il componente più costoso nei veicoli elettrici, ma fuori dalla Top 10 dei guasti più frequenti. Le richieste di sostituzione sono principalmente legate al degrado precoce, spesso accelerato dall’uso frequente di ricariche rapide. Il costo per sostituire una batteria varia tra 8.000 e 12.000 £, superando di gran lunga le spese di riparazione di un motore a combustione interna.

QUANTO COSTA RIPARARE LE AUTO ELETTRICHE: ALCUNI ESEMPI DI RIMBORSO AI CLIENTI

Tra le richieste di risarcimento più elevate rimborsate dalla compagnia nel periodo analizzato (agosto 2023 – agosto 2024) rientrano alcuni esempi che dimostrano quanto possa essere costoso riparare modelli di auto elettriche specifici. Nel rapporto alcuni costi di riparazione sforano il plafond massimo di risarcimento, per cui viene considerato solo l’importo effettivamente risarcito al cliente. Quindi è probabile che il cliente abbia dovuto coprire dei costi extra di franchigia previsti dal contratto.

Scatola di rinvio e trazione elettrica Audi E-Tron Sportback Quattro: 5.000 £ (importo massimo erogato).

Quattro: 5.000 £ (importo massimo erogato). Sistema Infotainment Nissan Leaf E Plus N-Tec: 654 £ .

E Plus N-Tec: . Unità meccatronica trasmissione Audi A3 Sportback E-Tron : 282 £ .

: . Motore del ventilatore del riscaldamento Tesla Model X 100D : 000 £ (importo massimo erogato) .

: (importo massimo erogato) . Bracci delle sospensioni BMW i8 : 902 £ .

: . Trazione elettrica Audi E-Tron Quattro Technik: 500 £ (importo massimo erogato).

Technik: (importo massimo erogato). Bielletta inferiore e gruppo fusello a snodo Tesla Model 3 Standard Range Plus: 850 £ .

e gruppo fusello a Standard Range Plus: . Compressore e condensatore dell’ aria condizionata Renault Zoe : 717 £ .

: . Sistema Infotainment Tesla Model X 75D : 700 £ .

: . Modulo di controllo della carica della batteria: Jaguar I-Pace SE: 573 £.

RIPARAZIONI EV VS ICE: FATTORI CHE INFLUENZANO I COSTI

Sebbene i veicoli elettrici abbiano meno componenti soggetti a usura rispetto ai motori a combustione interna (ICE), le loro riparazioni risultano più costose e complesse. Questo è dovuto a diversi fattori: