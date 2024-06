Enel X taglia le tariffe di ricarica: inizia l’inversione di tendenza?

Dopo mesi di rincari si intravede la prima inversione di tendenza nel panorama delle tariffe di ricarica: dal 1° luglio 2024 Enel X taglierà di 5 centesimi il prezzo al kWh nelle colonnine veloci e ultrafast. Gli sconti riguarderanno sia le ricariche a consumo che quelle in abbonamento. Ovviamente una rondine non fa ancora primavera, ma la speranza è che l’esempio di Enel X venga seguito da altri operatori. Sarebbe tra l’altro il periodo giusto visto che sta per iniziare la stagione dei grandi esodi estivi.

TARIFFE DI RICARICA ENEL X: COSA CAMBIA DAL 1° LUGLIO 2024

Le nuove tariffe Enel X valide dal 1° luglio non toccano i prezzi al consumo Pay Per Use Basic per le ricariche in corrente alternata (fino a 22 kW), che rimangono fissi a 0,69 €/kWh. Scendono invece di 5 centesimi quelli per le colonnine fast in corrente continua (fino a 150 kW), che passano da 0,89 a 0,84 €/kWh e per le colonnine HPC ad alta potenza (oltre i 150 kW), che passano da 0,99 a 0,94 euro/kWh. Riepilogando:

Pay Per Use Basic (a consumo)

AC: 0,69 €/kWh

DC: da 0,89 a 0,84 €/kWh

HPC: da 0,99 a 0,94 €/kWh.

Per quanto concerne invece le tariffe degli abbonamenti, le formule Pay Per Use Premium e Pay Per Use Premium 10, oltre all’abbonamento flat City, restano invariate. Viene però introdotto il nuovo piano tariffario Pay Per Use Premium 15 che al costo di 9 euro al mese offre uno sconto di 15 cent sul prezzo della tariffa Pay per Use Basic e il servizio di prenotazione illimitato per un anno. Lo sconto appare piuttosto conveniente perché in pratica basta una sola ricarica di una batteria da 77 kWh a una colonnina ultrafast per recuperare la spesa fissa mensile. Riepilogando:

Pay Per Use Premium (25 €/anno)

Permette solo di prenotare illimitatamente per un anno il punto di ricarica più vicino scegliendo tra gli oltre 46.000 presenti in Italia.

Pay Per Use Premium 10 (4 €/mese)

Offre uno sconto di 10 cent sul prezzo della ricarica a consumo della Pay Per Use Basic e il servizio di prenotazione illimitato per 12 mesi.

AC: 0,59 €/kWh

DC: 0,79 €/kWh

HPC: 0,89 €/kWh.

Pay Per Use Premium 15 (9 €/mese)

È la novità di Enel X dal 1° luglio 2024, offre uno sconto di 15 cent sul prezzo della tariffa Pay Per Use Basic e il servizio di prenotazione illimitato per 12 mesi.

AC: 0,54 €/kWh

DC: 0,69 €/kWh

HPC: 0,79 €/kWh.

Il piano tariffario Premium 15 può risultare vantaggioso soprattutto per i clienti che percorrono molti km a bordo del proprio veicolo elettrico, quindi capita a proposito per la stagione estiva.

Abbonamento City (49 €/mese)

Ricariche illimitate fino al raggiungimento della soglia massima mensile di 80 kWh prevista dal piano tariffario selezionato + servizio di prenotazione.

ENEL X TAGLIA, BE CHARGE RISPONDE?

Come ha fatto notare il portale Vai Elettrico, nel comunicato con cui Enel X ha annunciato le nuove tariffe di ricarica assume un certo significato il passaggio in cui si sottolinea che l’offerta Pay per Use Premium 15 “è più competitiva di Be Charge“. È la prima volta, infatti, che uno dei due colossi della ricarica in Italia (Be Charge è di ENI Plenitude) si confronta esplicitamente con il principale concorrente. E guarda caso Be Charge, pochi minuti dopo il comunicato, ha annunciato a sua volta una nuova offerta rivolta ai titolari di un contratto di fornitura domestico con Plenitude luce e gas dedicato: fino al 18 luglio 2024 costoro potranno richiedere un voucher prepagato Be Charge del valore di 100 euro, valido fino al prossimo 31 dicembre, utilizzabile su tutte le colonnine disponibili nell’app Be Charge per ricariche a consumo.