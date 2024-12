DEKRA: l’usura delle batterie EV non dipende dai km percorsi

Share on:

Le auto elettriche usate non sono viste sempre di buon occhio perché persistono alcune preoccupazioni, soprattutto sulla durata delle batterie. A smentire quella che è una delle più diffuse credenze, sono i risultati dei test di DEKRA, leader nei servizi di testing e certificazione, che ha effettuato oltre 25 mila misurazioni su auto elettriche con elevate percorrenze, anche di diverse centinaia di migliaia di km.

25.000 TEST DEKRA PER VALUTARE LA LONGEVITÀ DELLE BATTERIE

Con oltre 25.000 test effettuati sullo “Stato di Salute” (State of Health, SoH) delle batterie ad alta tensione, DEKRA ha accumulato una vasta esperienza e una quantità di dati rappresentativa. Utilizzando un metodo brevettato per test rapidi dell’SoH, gli esperti DEKRA hanno rilevato che anche a chilometraggi elevati, la maggior parte delle batterie si mantiene in ottime condizioni.

Un esempio significativo è rappresentato dai taxi Jaguar I-PACE di Monaco, introdotti nel 2018. 6 di questi veicoli, con percorrenze tra i 180.000 e i 260.000 chilometri, hanno mostrato uno SoH compreso tra il 95% e il 97%. Secondo Gregor Beiner, amministratore delegato del Münchener Taxi Zentrum (MTZ), “queste batterie vengono caricate circa una volta e mezza al giorno, spesso fino al 100%. Nonostante ciò, si sono dimostrate incredibilmente resistenti nel tempo”.

DEKRA: LE BATTERIE EV NON SONO COME QUELLE DEI CELLULARI

DEKRA sostiene che molti automobilisti esitano ad acquistare veicoli elettrici usati a causa del timore che le batterie possano degradarsi rapidamente, un timore alimentato dall’esperienza quotidiana con cellulari, tablet e notebook.

Tuttavia, Christoph Nolte, vicepresidente esecutivo di DEKRA, evidenzia che “le batterie per auto sono progettate per durare molto più a lungo. I test rapidi di DEKRA rivelano che, nella maggior parte dei casi, anche dopo molti chilometri le batterie mantengono una capacità superiore al 90%”.

Ciò non significa che non ci siano eccezioni. Infatti, il degrado della batteria può dipendere da vari fattori, come lo stile di guida, il clima e le abitudini di ricarica.

IL TEST RAPIDO DELLA BATTERIA HV DEKRA

Il valore residuo di un veicolo elettrico dipende in gran parte dallo stato della batteria, che è notoriamente il componente più costoso. L’incertezza del valore residuo è stato proprio il motivo per cui Hertz ha svenduto le sue Tesla a noleggio. Ecco perché DEKRA ha sviluppato un test rapido brevettato, in grado di fornire risultati accurati sullo stato di salute della batteria in soli 15 minuti.

Il processo di testing prevede una breve guida in condizioni di accelerazione di 50-100 metri e un’analisi statica, confrontando i dati raccolti con un database di riferimento costruito attraverso test approfonditi su batterie nuove. Questo approccio permette una valutazione precisa che oggi è disponibile per circa 130 modelli di veicoli in diversi Paesi europei.