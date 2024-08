Corea: bandire BEV con carica piena dai parcheggi sotterranei

Secondo diverse fonti la Corea del Sud potrebbe bandire già da settembre le auto elettriche dai parcheggi sotterranei se la carica della batteria è superiore al 90%. Starebbe inoltre pensando di vietare la sosta alle BEV con batteria più carica dell’80% nelle aree di parcheggio pubblico e negli stalli di ricarica rapida. Questo dopo numerosi episodi, attualmente al vaglio delle autorità, che imputerebbero alle auto elettriche l’innesco degli incendi, il più importante dei quali verificatosi tre settimane fa con il danneggiamento di quasi 900 veicoli.

COREA DEL SUD: AUTO ELETTRICA DANNEGGIA 900 VEICOLI

L’incidente che ha rappresentato la classica goccia che fa traboccare il vaso è accaduto il 1° agosto 2024 in un parcheggio sotterraneo di Incheon, metropoli da quasi 3 milioni di abitanti posta 50 km a ovest della capitale Seul. Una Mercedes EQE elettrica posteggiata nella zona interrata di un complesso residenziale, e NON attaccata ad alcuna colonnina di ricarica, ha preso fuoco per motivi ignoti causando il danneggiamento di 880 veicoli di cui 140 auto, 23 feriti e lo sgombero di 1.600 residenti, rimasti peraltro senza acqua e corrente elettrica. Le fiamme sono state domate dai vigili del fuoco solo al termine di un intervento complesso e delicato.

LE PREOCCUPAZIONI DEL GOVERNO SUDCOREANO SULLE BEV

Al netto dei motivi che hanno portato la Mercedes elettrica a incendiarsi (sotto accusa c’è la batteria prodotta da un piccolo brand cinese che mesi prima aveva fatto un richiamo di altri modelli per rischio incendio, ma si parla anche di procedure sbagliate messe in atto dal personale del parcheggio), il Governo sudcoreano è intervenuto celermente soprattutto a scopo precauzionale, vista la notevole diffusione nel Paese sia delle auto elettriche che dei parcheggi interrati. Tra le altre misure adottate, sarebbe stato chiesto a tutte le Case automobilistiche presenti in Corea del Sud, incluse le locali Hyundai e Kia, l’elenco delle aziende fornitrici delle batterie delle BEV per individuare quelle ritenute poco affidabili.

AUTO ELETTRICHE CON CARICA PIENA SONO PIÙ PERICOLOSE?

Detto questo, resta in ballo la questione dell’efficacia di queste restrizioni, peraltro adottate anche sui traghetti della Grecia. Non esisterebbero, infatti, prove scientifiche che dimostrino un legame diretto tra il livello di carica e il rischio di incendio delle batterie. Tra l’altro su 139 incendi di full electric negli ultimi tre anni in Corea del Sud, solo 26 si sono verificati mentre la vettura era in ricarica. Insomma, si corre il rischio di imporre delle decisioni solo per mostrare all’opinione pubblica di ‘fare qualcosa‘, ma senza nessun impatto pratico.