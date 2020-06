CNH investe in Nikola e getta le basi per i camion elettrici Iveco

CNH Industrial investe in Nikola Corporation: ecco i dettagli di una “fusione” che getta le basi sul futuro dei veicoli commerciali e dei camion Iveco a zero emissioni

CNH Industrial ha ufficializzato l’investimento di 250 milioni di dollari, in Nikola Corporation. Il Gruppo nato dalla fusione tra Fiat Industrial e CNH Global, apre la strada a un futuro a zero emissioni a tutto tondo. Dopo aver presentato il nuovo Fiat Ducato elettrico e la gamma di auto ibride ed elettriche in evoluzione, ecco come potrebbe cambiare il futuro di Iveco con l’ingresso di CNH Industrial in Nikola.

CNH INVESTE IN NIKOLA

L’investimento di CNH Industrial in Nikola Corporation (NASDAQ: NKLA) arriva attraverso il suo segmento di veicoli commerciali Iveco. L’annuncio ufficializza quanto avvenuto il 3 giugno 2020, tramite la fusione tra VectoIQ Acquisition Corp., società quotata veicolo di investimento, e Nikola Corporation. Secondo i termini e le condizioni della fusione, i precedenti azionisti di Nikola hanno ricevuto 1.901 azioni di VectoIQ per ogni azione posseduta di Nikola e sono diventati azionisti di VectoIQ, che a sua volta ha cambiato denominazione in “Nikola Corporation”.

I DETTAGLI DELL’INVESTIMENTO CNH IN NIKOLA

Le azioni di Nikola Corporation hanno iniziato ad essere negoziate sul Nasdaq sotto il simbolo azionario “NKLA” il 4 giugno 2020. Come risultato della fusione, Iveco detiene ora 25.661.449 azioni di Nikola Corporation, che corrispondono a circa il 7,11% del capitale azionario in circolazione di Nikola.

CNH PARLA DELLA “FUSIONE” CON NIKOLA

“Fino al perfezionamento della fusione, secondo gli U.S. GAAP, il nostro investimento in Nikola era calcolato utilizzando il metodo di costo in assenza di un fair value facilmente determinabile. In seguito alla quotazione di Nikola Corporation, nei nostri rendiconti finanziari consolidati redatti in conformità agli U.S. GAAP tale investimento sarà rilevato sulla base del Fair Value Through Profit or Loss (“FVTPL”), con ogni variazione del fair value registrata a conto economico. È nostra intenzione escludere ogni variazione di fair value dal calcolo dei nostri indicatori Non-GAAP “adjusted” e, in particolare, dal nostro risultato diluito per azione “adjusted”, al fine di migliorare la capacità dei lettori di valutare la performance finanziaria dei nostri business. Questo trattamento contabile sarà coerentemente applicato in ogni futura comunicazione dei risultati finanziari”.