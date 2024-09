BMW i5 M60 Touring: nel test dell’alce fa la difficile

La BMW i5 M60 Touring xDrive nel test dell’alce ha ricalcato fedelmente quanto aveva già mostrato il test della BMW i5 40 eDrive, ma stavolta con più carattere. Al centro delle valutazioni sul comportamento inaspettato della BMW i5 Touring ci sono la frenata rigenerativa e l’acceleratore particolarmente pronto. Il test dell’alce rivela le reazioni dell’auto che possono mettere in difficoltà un conducente comune davanti a un ostacolo improvviso da evitare. Ecco il video del test Bmw i5 M60 realizzato dal magazine spagnolo Km77, specializzato in test e prove su strada.

COME AVVIENE IL TEST DELL’ALCE

Il test dell’alce (o Moose Test) si basa sulla norma ISO 3888-2. In parole più semplici, il collaudatore al volante dell’auto da testare guida fino a una velocità di prova costante. Quando arriva a un punto contrassegnato dai coni sterza improvvisamente per evitare un ostacolo, che potrebbe essere un’altra auto o un animale selvatico. Prima della sterzata il conducente alza il piede dall’acceleratore e la manovra di evitamento avviene solo utilizzando il volante e senza alcun altro comando ma con il sistema di sicurezza ESC attivo. La sterzata si svolge in due fasi:

l’evitamento dell’ostacolo , eseguito a una velocità sempre più alta nelle varie prove. Questo per verificare qual è il limite in cui il volante, le sospensioni, il telaio e gli pneumatici consentono un controllo gestibile anche davanti a un ostacolo imprevisto;

, eseguito a una velocità sempre più alta nelle varie prove. Questo per verificare qual è il limite in cui il volante, le sospensioni, il telaio e gli pneumatici consentono un controllo gestibile anche davanti a un ostacolo imprevisto; il rientro nella traiettoria iniziale (un corridoio di coni largo 3 metri) senza richiedere eccessive correzioni di volante e senza abbattere coni. Si possono verificare in caso di sovrasterzo (tendenza al testacoda) o sottosterzo (le ruote anteriori scivolano lateralmente e l’auto allarga la traiettoria) entrambi comportamenti di un’auto che ha raggiunto i suoi limiti di stabilità.

Oltre al test dell’alce, la BMW i5 M60 Touring è stata messa alla prova anche nello slalom tra i coni a velocità costante. In questo test la tendenza al rollio (l’auto si corica lateralmente) è esasperata per portare al limite l’aderenza degli pneumatici. Ecco come sono andate le due prove nel video qui sotto.

TEST ALCE BMW I5 M60 TOURING: LA FRENATA ADATTIVA COMPLICA LE COSE

Nel test dell’alce la BMW i5 M60 Touring era equipaggiata con pneumatici estivi Continental EcoContact 6Q HL nella doppia misura 255/35 R21 e 285/30 R21. In questa prova la wagon elettrica deve fare i conti con la frenata rigenerativa in modalità adattiva rispetto al traffico. Nell’impostazione zero, cioè quella che rende il comportamento dell’auto elettrica più simile a un’auto a combustione in decelerazione, durante la manovra di evitamento, l’auto è praticamente incontrollabile tra i coni, secondo il magazine. Il primo tentativo da 76 km/h, fallisce clamorosamente a causa di un’evidente tendenza al sottosterzo che fa scivolare l’auto lateralmente. Solo impostando il recupero di frenata manualmente, il comportamento dell’auto cambia notevolmente e sparisce il sottosterzo. “Grazie anche all’asse posteriore sterzante, il test viene superato a 74 km/h, che non è né cattivo, né buono, anche se al volante si ha una sensazione di facilità”.

TEST SLALOM BMW I5 M60 TOURING: BRUSCA IN “SPORT”

Il test di slalom della BMW i5 M60 Touring tra i coni fa emergere una prontezza fulminea dell’acceleratore, tanto da far staccare il copri targa magnetico con il logo del magazine. “E’ un’auto difficile da sfruttare perché brusca. Nello slalom in modalità Sport, ad ogni passaggio tra i coni sembra che l’auto vada fuori traiettoria. E’ difficile da gestire. In modalità Normal invece è stato molto più semplice”.