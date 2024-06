Batteria Tesla Model 3 – Y: qual è il degrado dopo 320 mila km?

Una delle curiosità più frequenti sulle auto elettriche è quanto dura la batteria ad alta tensione e se è necessario sostituirla durante la vita utile dell’auto. Tesla ha recentemente pubblicato il suo Impact Report 2023, fornendo dati dettagliati sul degrado delle batterie delle sue vetture Model 3 e Model Y. Si tratta di una media, sicuramente lontana da singolarità, pertanto va presa come tale. Ma comunque un interessante riferimento sulla soglia di capacità residua sotto la quale si attiva la garanzia.

DURATA E DEGRADO DELLE BATTERIE TESLA MODEL 3 E Y

Secondo il rapporto Tesla, le batterie delle Tesla Model 3 e Model Y sono progettate per durare oltre 200.000 miglia (circa 322.000 chilometri). Anche dopo aver percorso questa distanza, le batterie perdono in media solo il 15% della loro capacità iniziale (misurabile tramite lo State of Health della batteria). Quindi dopo una percorrenza di 322.000 km la capacità media residua delle batterie è dell’85%. In confronto, le batterie delle Tesla Model S e Model X perdono solo il 12% della loro capacità dopo lo stesso chilometraggio.

Tesla stima che un’auto sia solitamente rottamata dopo circa 200.000 miglia di utilizzo negli Stati Uniti e circa 150.000 miglia in Europa. Questo implica che le batterie delle Tesla Model 3 e Model Y dovrebbero durare per l’intera vita del veicolo senza necessità di sostituzione, o anche di più.

REPORT SUL DEGRADO DELLE BATTERIE NCA E NCM TESLA

L’analisi riguarda specificamente le Tesla Model 3 e Model Y Long Range, che utilizzano celle cilindriche di tipo 2170, con chimiche NCA (Nickel Cobalto Alluminio) o NCM (Nickel Cobalt o Manganese). Mentre sarebbe interessante leggere anche un confronto con la più recente chimica di tipo LFP (Litio Ferro Fosfato) introdotta con le celle cilindriche di tipo 4680 sviluppate da Tesla.

QUANTO CALANO LE PRESTAZIONI DELLE BATTERIE TESLA

Tesla ha confermato quanto noto già da tempo: la perdita di capacità delle batterie non è lineare. Inizialmente, la riduzione della capacità avviene a un ritmo più elevato, per poi rallentare e stabilizzarsi. Si stima che il primo 10% di capacità possa essere perso tra 60.000 e 80.000 miglia. Dopo questo punto, il degrado procede a un ritmo più lento e più costante.

Dopodiché le batterie Tesla in questione dovrebbero perdere circa 1% di capacità ogni 13.333 miglia (21.453 km) o ogni 53 cicli di ricarica completi teorici (considerando 250 miglia per ricarica)

Un aspetto interessante emerso dai dati è la deviazione standard delle prestazioni della batteria. Circa il 68% delle batterie testate si trova nell’intervallo verde, mantenendo una capacità superiore all’80% anche dopo 200.000 miglia. Alcune batterie riescono anche ad arrivare al 90% di capacità residua. Tuttavia, il restante 32% dei veicoli potrebbe avere una capacità inferiore all’80%, indicando che c’è una variabilità significativa nelle prestazioni delle batterie ricordando che la soglia di intervento della garanzia sulla batteria è del 70%.