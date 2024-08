Auto elettriche: BMW sorpassa Tesla in Europa a luglio 2024

Sebbene bell’ambito di un contesto in costante calo, a luglio 2024 BMW ha superato Tesla per numero di auto elettriche vendute in Europa. Il sorpasso è stato favorito da una crescita del +35% in un anno, mentre il brand americano è sceso del -16%, anche se Model 3 e Model Y continuano a registrare buone performance.

VENDITA AUTO ELETTRICHE: BMW BATTE TESLA

Il mese scorso la società di analisi Jato Dynamics ha calcolato 14.869 immatricolazioni di BMW elettriche in Europa, contro le 14.561 di Tesla, con una piccola ma assai significativa differenza di 308 unità a favore dei tedeschi. Per la cronaca al terzo posto c’è Volkswagen con 12.213 e al quarto Volvo con 10.533, seguite da Audi, Mercedes-Benz, Peugeot, Hyundai, Kia e Renault. Come si vede, nessun brand cinese in top-ten (anche se Volvo è di fatto proprietà Geely) e nemmeno nessun marchio italiano, con la Fiat che sconta il calo di vendite della 500 elettrica.

AUTO ELETTRICHE PIÙ VENDUTE IN EUROPA A LUGLIO 2024

L’exploit di BMW è stato favorito dai buoni numeri di vendita dei vari iX1, i4, i5 e del nuovo iX2. BMW iX1 e BMW i4 si sono piazzate rispettivamente al sesto e al settimo posto della classifica delle auto elettriche più vendute in Europa a luglio 2024, in una graduatoria che ha visto confermarsi in vetta la Tesla Model Y con 9.544 unità. Ecco la top-ten completa:

Tesla Model Y: 9.544 immatricolazioni Volvo EX30: 6.573 Volkswagen ID.4: 5.295 Tesla Model 3: 4.694 Skoda Enyaq: 4.346 BMW iX1: 4.305 BMW i4: 4.198 Audi Q4: 3.979 MG 4: 3.966 Cupra Born: 3.863.

BEV IN CALO A LUGLIO: -6% IN UN ANNO

Ma, come accennavamo all’inizio, i numeri generali sono tutt’altro che entusiasmanti. A luglio 2024, infatti, si sono vendute in Europa 139.244 auto elettriche, il 6% in meno rispetto a 2023, con una quota di mercato scesa dal 14,3% al 13,5 %. Questo mentre le altre alimentazioni sono cresciute del +2% su luglio 2023, per un totale di 1,03 milioni di auto vendute, di cui il 54% sono Suv. Con 22.398 unità, Dacia Sandero è risultata l’auto più venduta in assoluto dinanzi a Volkswagen T-Roc e a Toyota Yaris Cross. Volvo XC60 (4.363 immatricolazioni) guida invece la classifica delle plug-in hybrid.