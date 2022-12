Auto elettriche a fuoco sulla bisarca: autostrada chiusa in UK

L’incendio delle auto elettriche sulla bisarca nel Regno Unito conferma il rischio che le auto elettriche possono prendere fuoco anche durante il trasporto

Gli incendi delle auto elettriche non si verificano solo per l’usura, danneggiamenti e altri rischi legati alle batterie al litio. L’incendio di una bisarca carica di 7 auto elettriche in Inghilterra è la dimostrazione che le auto elettriche comportano rischi reali durante il trasporto anche da nuove. L’episodio non ha causato feriti, dalle informazioni ufficiali del Vigili del Fuoco di Nottinghamshire, solo molti gas tossici e la chiusura dell’autostrada M1. E’ sicuramente un episodio che rimette in discussione il trasporto delle auto elettriche anche sulle navi cargo.

AUTOSTRADA M1 IN UK CHIUSA PER L’INCENDIO DI UNA BISARCA CON AUTO ELETTRICHE

Dopo l’incendio della Felicyty Ace con oltre 4 mila auto elettriche del gruppo Volkswagen che dopo l’incendio si è inabissata, la compagnia di trasporto giapponese ha deciso di non accettare più veicoli elettrici, limitando il ban alle sole auto usate. L’incendio avvenuto nella contea di Nottinghamshire sull’autostrada M1, dimostra che le auto elettriche possono incendiarsi anche se sono nuove. Il fatto che sia accaduto all’aperto, durante il trasporto, ha comportato meno danni collaterali di quanti avrebbe potuto fare la stessa auto se si fosse trovata già in concessionaria o nel garage del proprietario.

INCENDIO AUTO ELETTRICHE SPENTO DOPO OLTRE 5 ORE DI LAVORO

Il bilancio del Nottinghamshire Fire and Rescue Service, i Vigli del Fuoco intervenuti per spegnere l’incendio delle auto elettriche sulla bisarca, non riporta di alcun coinvolgimento di altre auto o di feriti. Dalle immagini pubblicate dai VV.F. inglesi, si vede chiaramente che l’incendio ha distrutto totalmente almeno 5 delle 7 Jaguar i-Pace sul camion. Solo una sembra essere scampata totalmente alle fiamme perché era nella parte più anteriore e sovrastante la cabina di guida. L’intervento dei pompieri inglesi è iniziato alle ore 15 ed è durato tutto il pomeriggio per riuscire a spegnere totalmente l’incendio. Nel frattempo l’autostrada è rimasta chiusa in entrambe le direzioni fino alla completa rimozione dei veicoli coinvolti. Solo alle 19, i Vigili del fuoco hanno comunicato l’avvenuta rimozione delle prime 4 auto elettriche e dopo le 20 è stata riaperta l’autostrada.

TRASPORTO AUTO ELETTRICHE VIA MARE SU NAVI SPECIALI DAL 2024

Due equipaggi dei vigili del fuoco hanno scortato il convoglio delle auto elettriche incendiate fino al deposito dove saranno tenute in quarantena. Tutte le auto elettriche che manifestano un principio di incendio, infatti, devono essere messe in sicurezza, poiché possono riaccendersi anche dopo diverse settimane, come è già successo negli USA. Il trasporto delle auto elettriche su navi speciali ha già preso una direzione, con il primo varo nel 2024. Mentre quello su gomma è ancora lontano dal prevedere misure ad hoc per le auto elettriche che oggi viaggiano sulle bisarche come qualsiasi auto ICE.