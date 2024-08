50 Rivian elettriche incendiate in Illinois: cosa è successo?

Mistero negli USA per le 50 auto elettriche Rivian, principalmente R1S e R1T, che sono state danneggiate da un incendio scoppiato nel parcheggio della fabbrica di Normal, in Illinois, dove si assemblano tutti i modelli del brand. Le auto erano in attesa di essere spedite ai clienti. Ovviamente le speculazioni si sprecano e c’è già chi punta il dito (specie dal mondo no-watt) sulla batteria dei veicoli, ma in realtà allo stato attuale non ci sono conferme sulla natura del sinistro. La stessa casa automobilistica ha ammesso, in un comunicato ufficiale, di non conoscerne ancora le cause, e anche i vigili del fuoco sono molto cauti.

L’INCENDIO DELLE 50 RIVIAN ELETTRICHE IN ILLINOIS

L’incendio si è verificato un paio di giorni fa: poco prima delle 21:45 di sabato sera, il dipartimento dei vigili del fuoco di Normal ha ricevuto una chiamata con la richiesta di recarsi immediatamente allo stabilimento Rivian. Il fuoco è stato domato alla mezzanotte di domenica, ma i pompieri sono rimasti sul posto anche nelle ore successive per monitorare la situazione. Per fortuna non sono stati segnalati feriti e anche l’impianto non è stato interessato dall’incendio. Sono tuttavia rimaste danneggiato più di 50 Rivian elettriche presenti nel parcheggio della fabbrica.

50 AUTO ELETTRICHE RIVIAN INCENDIATE: MISTERO SULLE CAUSE

“Stiamo indagando sulla causa di un incendio che ha danneggiato diversi veicoli in un parcheggio del nostro stabilimento di Normal nella tarda serata di sabato“, ha detto alla stampa un portavoce di Rivian. “Lo stabilimento in sé non è stato interessato. Non ci sono stati feriti“. Una foto ripresa dall’alto e un video pubblicati dopo l’incendio sul gruppo Facebook RIVIAN Electric Vehicles Discussion, mostrano i danni subiti dai 57 veicoli che erano posteggiati in un angolo del parcheggio della fabbrica, accanto ai binari del treno industriale. Il posizionamento in un’area così circoscritta, come si vede dall’immagine, ha probabilmente evitato che le fiamme si propagassero a un numero maggiore di vetture.

INCENDIO AUTO RIVIAN: IL PRECEDENTE DI UN MESE FA IN TEXAS

Ma cos’è successo nel parcheggio dello stabilimento Rivian in Illinois? Come detto, la causa è ancora sconosciuta. Un rappresentante dei vigili del fuoco di Normal si è limitato ad annunciare l’apertura di un’indagine per scoprire cosa può aver innescato le fiamme. Fino alla sua conclusione, ogni ipotesi sulla natura dell’incendio rientra nel campo delle illazioni. Tra l’altro il mese scorso, nel centro di distribuzione Amazon a Houston, in Texas, sono andati a fuoco tre furgoni elettrici Rivian usati per le consegne. Ma nulla ha dimostrato che quell’incendio fosse correlato alla batteria ad alto voltaggio dei veicoli. Allo stesso tempo si ricordano i casi, accaduti negli ultimi due anni, di una Rivian R1T incendiatasi durante la ricarica e di altri episodi analoghi avvenuti nello stabilimento di Irvine in California.